Master é adiado

A Secretaria Municipal de Esporte divulgou ontem (23) que a abertura do Campeonato Municipal de Futebol Master, da categoria acima de 45 anos, foi adiada para o dia 2 de julho – começaria neste domingo. A decisão foi tomada após a desistência da equipe do União da Vila. A rodada de abertura, no dia 2, terá os seguintes jogos: No Capixaba: São Benedito x Aliança, e Calixto Gás e Água x Amigos; no Sindicato dos Metalúrgicos: Sayão x Sindicato dos Metalúrgicos, e Cruzeirinho x Bela Vista.

Permanência

O Corinthians avançará nos próximos dias na negociação para manter o zagueiro Pablo. O departamento de futebol do clube recebeu aval do setor financeiro para efetuar a compra do jogador junto ao Bordeaux por quase R$ 10 milhões, valor estipulado em contrato. Porém, ainda há etapas a superar. A primeira delas é se acertar com o defensor. Pablo quer permanecer, mas espera que o Timão pague uma dívida que tem com ele antes de assinar o novo vínculo, ele ainda tem luvas a receber pela transferência em janeiro. Depois disso, será preciso acertar a duração e os valores do novo contrato, algo que as partes acreditam ser fácil.

Reforço

O zagueiro Robert Arboleda já está em São Paulo. O jogador chegou de viagem na sexta-feira e seguiu diretamente para o CT da Barra Funda. O atleta ainda fará exames médicos e assinará contrato para ser apresentado como reforço tricolor. O vínculo do atleta com a equipe do Morumbi será de três temporadas. Arboleda chega para ser o substituto de Maicon, negociado com o Galatasaray, da Turquia por R$ 25,7 milhões. O departamento de análise de desempenho pesquisou sobre o equatoriano e deu o aval para a contratação.

De saída

O pai de Lucas Lima, Roberto, elogiou a proposta de renovação feita pelo Santos, mas admitiu que a intenção do filho é jogar na Europa a partir de 2018. O camisa 10 do peixe anunciou a amigos em roda de pôquer que vai jogar no Barcelona a partir de janeiro. Roberto Lima afirmou que “algumas coisas de fora” chegaram, mas garante que o destino ainda não foi decidido. O jogador tem sobre a mesa uma proposta para renovar com o Santos pelos próximos quatro anos. Essa oferta poderia lhe render até R$ 45 milhões entre salários e luvas. O estafe do camisa 10 avalia que é possível conseguir uma proposta melhor de clubes europeus.

Pagando conta

Eleito no final do ano passado para suceder o agora ex-aliado político Paulo Nobre, de quem era vice-presidente e pode vir a se tornar concorrente nas próximas eleições, Maurício Galiotte tem como prioridade no comando do Palmeiras zerar a dívida do clube justamente com seu antecessor. Foi o que disse o dirigente na última sexta-feira. Presidente de 2013 até o fim de 2016, Nobre emprestou cerca de R$ 200 milhões aos cofres alviverdes. Esses débitos vêm sendo quitados progressivamente. Mensalmente, 10% do valor total da receita bruta do clube é direcionado para esse fim.

Massa veloz

Das oito etapas iniciais do campeonato, a que melhor parece favorecer as equipes que competem com unidade motriz Mercedes é a deste fim de semana em Baku, no Azerbaijão. Há três trechos bastante longos de aceleração plena, cenário onde a unidade alemã melhor expressa sua capacidade de disponibilizar potência. Por essa razão Felipe Massa, da Williams-Mercedes, aguarda com grande interesse o início da corrida.