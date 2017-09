Master do Palmeiras Apesar do União São João estar sem atividade com seu futebol profissional, alguns ex-jogadores do clube ainda mantém em atividade o...

Apesar do União São João estar sem atividade com seu futebol profissional, alguns ex-jogadores do clube ainda mantém em atividade o time master do clube, realizando alguns amistosos. O próximo agendado será contra o master do Palmeiras, no dia 15 de outubro, às 10h, no campo do Cedinsa, no Jardim Cândida. Vamos aguardar os organizadores sobre a confirmação dos nomes que estarão presentes!

Eu estava lá – 1

O Campeonato Paulista de 2001 foi marcante para o União São João, mesmo tendo ficado somente na 10ª colocação. O União teve o terceiro melhor ataque do campeonato e o vice-artilheiro: o zagueiro Andrei. Isso mesmo, um zagueiro como vice-artilheiro do campeonato. Era gol de falta, gol de pênalti, de cabeça… O artilheiro daquele Paulistão foi Whashington (Ponte Preta), com 13 gols, seguido de Andrei (União) com 12, e Marcelinho Carioca (Corinthians) com 11. O Corinthians foi o campeão, derrotando o Botafogo na final.

Eu estava lá – 2

Entre os jogos marcantes do União naquele campeonato, relembro a vitória sobre o São Paulo por 4 a 3, já destacado nesta coluna, 5 a 3 sobre o São Caetano de Jair Picerni, e 7 a 2 sobre a Portuguesa Santista de Muricy Ramalho.

Eu estava lá – 3

Quero relembrar esse jogo de 7 a 2 contra a Portuguesa Santista, que teve quatro gols de Andrei pelo União São João. A partida foi dia 18 de fevereiro de 2001, no Estádio Hermínio Ometto, com gols de Andrei (4), Fábio Lima, Edu Sales e Júnior Amorim para o União; e Jean e Jean Carlo para a Santista. Vejam as escalações: União São João: Pedro Paulo; Flávio, Bernardi, Andrei e Pachola; Fabrício Souza, Robertinho, Fabio Lima (João Paulo, depois Pacheco) e Mauro César (Ailton); Edu Sales e Junior Amorim. Técnico: Cláudio Garcia. Portuguesa Santista: Robson; Hamilton, Lima, Orestes e Valdir; Capitão, Marcos Basílio, Jean Carlo (Danilo) e Jean; Zinho (Roberto Ramos) e Genilson (Rogério). Técnico: Muricy Ramalho.