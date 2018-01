A primeira capa de 2018 traz a beleza destes olhos azuis encantadores. O cabelo e maquiagem são do salão Doisésses Cabelo e Beleza. O...

