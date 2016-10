Maria Teresa comemora primeiro aniversário em família

Último 27 de agosto foi de festa na residência da dona de casa Maria Teresa da Silva Cavalcante, que foi dada como morta, mas...

Último 27 de agosto foi de festa na residência da dona de casa Maria Teresa da Silva Cavalcante, que foi dada como morta, mas recuperou a identidade na Justiça no dia 14 de julho deste ano. A moradora da Rua Piracicaba, Jardim São João, zona norte, comemorou o primeiro aniversário da filha e dos netos – pela primeira vez na vida!

A felicidade pode ser vista nos detalhes que ela conta de como foi a festa. Acompanhada de familiares e amigos, Maria Teresa cantou o primeiro parabéns a você para a filha Lúcia da Silva Cavalcante, que completou 44 anos, e na mesma ocasião a festa também foi para comemorar aniversários dos dois filhos da Lúcia – Cristina, que completou 27 anos e o neto Cleiton, que completou 24 anos.

“Foi uma felicidade imensa, pois foi a primeira festa que realizamos realmente em família depois de tudo o que aconteceu em nossas vidas e depois da nossa separação durante anos”, disse Maria Teresa.

A área de lazer da casa foi decorada com todo carinho pela dona de casa, que ganhou bolo e demais comes e bebes de alguns amigos. “Foi tudo muito simples, mas com muito amor. É uma nova fase”, comentou.

Dona de casa “reviveu” depois de 40 anos

A história de Maria Teresa é digna de novela, pois foi considerada morta pela Justiça durante 26 anos – a partir de 1990 – e seu sofrimento terminou no dia 14 de julho deste ano, quando a Justiça, finalmente, conseguiu reverter a situação.

Seu sofrimento começou ainda na juventude quando se casou com João Tenório Cavalcante, no interior do Estado do Paraná, sul do Brasil, e teve como fruto cinco filhos. Em 1973 aconteceu a grande reviravolta que marcaria sua vida. Depois de ser agredida fisicamente pelo ex-marido durante a gravidez do quinto e último filho, foi levada ferida para um hospital de Curitiba, capital do Paraná.

Ao sair do hospital, foi até à casa onde residia com o ex-marido e os cinco filhos e que ficava em uma área rural, mas o imóvel estava vazio. Depois deste dia, de vários percursos e reviravoltas na vida, veio para Araras depois de conhecer o segundo marido.

O reencontro com as quatro filhas começou a partir de 2009. Três meses após a exibição da reportagem do Fantástico, em 2006, sua filha mais velha Sandra Cavalcante reapareceu.

Em 2010, uma nova surpresa: em abril, a filha Cristina entrou em contato com a mãe e veio até Araras para conhecê-la. Porém, ela faleceu em 2013 – vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Em maio do mesmo ano, foi a vez de Antônia Cavalcante visitar a mãe, quase 40 anos depois.

Para fechar o ciclo e as buscas, em maio de 2013 a Tribuna promoveu o reencontro entre Maria Teresa e sua última filha, Lúcia da Silva Cavalcante.