Modelo veste look fashionista , com calça jogger em paetês, T-shirts Pochet Biroshop; e a queridinha da estação, camisa xadrez da Oficina&Co, que é...

Compartilhe em suas redes sociais!

Modelo veste look fashionista , com calça jogger em paetês, T-shirts Pochet Biroshop; e a queridinha da estação, camisa xadrez da Oficina&Co, que é exclusividade na Visual By Ciça Cabrine. Make de Andrea Trantivain. Hair do salão Donna Bella Beleza e Saúde. Produção de Rebeca Petrucci. Clique do Hideraldo Rocha.