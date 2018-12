Margem média “de ganho” dos postos de Araras é a maior dos postos de SP

A diferença entre o que os postos de combustível de Araras pagam pelo etanol e o valor de venda do mesmo combustível nas bombas...

A diferença entre o que os postos de combustível de Araras pagam pelo etanol e o valor de venda do mesmo combustível nas bombas é considerável em Araras, não apenas em uma comparação regional, mas estadual.

Levantamento feito pela reportagem da Tribuna, com base em dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo) aponta que no último período divulgado (entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro, ou seja, a semana passada) a diferença entre o que os estabelecimentos de revenda de combustível de Araras pagam às revendedoras e o valor vendido nas bombas é o maior do estado de São Paulo, considerando todos os 108 municípios pesquisados pela ANP. Ou seja, o ganho na diferença entre compra e venda dos próprios postos de combustíveis de Araras é maior do que o ganho dos postos localizados em qualquer outra cidade paulista.

Apesar disso, não há como se dizer que o lucro dos postos ararenses é o maior do Estado, já que outros custos não são considerados no levantamento. Mas pelos números pode-se dizer que o percentual retido nos postos de Araras é mesmo o maior do Estado. De cada litro de etanol vendido em Araras a R$ 2,925, ao menos 64 centavos, em média, ficam para os postos (sem se calcular ainda outras despesas). Esse número já chegou aos 67 centavos em Araras, na semana anterior. A critério de comparação, em Limeira esse valor não passa dos 25 centavos e em Leme dos 34 centavos. Em Rio Claro o mesmo índice de “ganho” é próximo dos 40 centavos.

Município Período nº de postos pesquisados preço médio ao consumidor margem média (diferença de custo e venda) Americana 25/11/2018-01/12/2018 14 2,532 0,247 Araraquara 25/11/2018-01/12/2018 18 2,748 0,325 Araras 04/11/2018-10/11/2018 14 2,947 0,517 Araras 11/11/2018-17/11/2018 14 2,947 0,543 Araras 18/11/2018-24/11/2018 14 2,955 0,67 Araras 25/11/2018-01/12/2018 14 2,925 0,64 Campinas 25/11/2018-01/12/2018 43 2,669 0,338 Leme 25/11/2018-01/12/2018 17 2,723 0,333 Limeira 25/11/2018-01/12/2018 23 2,521 0,243 Mogi Guaçu 25/11/2018-01/12/2018 13 2,847 0,498 Mogi Mirim 25/11/2018-01/12/2018 12 2,753 0,361 Piracicaba 25/11/2018-01/12/2018 19 2,759 0,378 Pirassununga 25/11/2018-01/12/2018 13 2,804 0,444 Rio Claro 25/11/2018-01/12/2018 15 2,765 0,413 São Carlos 25/11/2018-01/12/2018 21 2,843 0,481