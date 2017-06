Esta edição especial de Dia dos Namorados, comemorado na próxima segunda-feira (12), traz o clima de amor e harmonia que se ascende nesta época....

Esta edição especial de Dia dos Namorados, comemorado na próxima segunda-feira (12), traz o clima de amor e harmonia que se ascende nesta época. O look é da Hering Store. O cabelo é de Hugo Vietro e make de Daniel Lacerda, profissionais do Salão Yellow. Produção de Rebeca Petrucci. Foto do Fokka