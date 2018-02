Marcelo de Oliveira consegue verba para compra de ambulância

Uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, entre o vereador Marcelo de Oliveira (PRB) e o deputado estadual Carlos Cezar (PSB),...

Uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, entre o vereador Marcelo de Oliveira (PRB) e o deputado estadual Carlos Cezar (PSB), resultou na aquisição de uma verba de 125 mil reais que será destinada para compra de uma ambulância para o o setor da Saúde da Prefeitura de Araras. A informação partiu da Câmara de Araras.

A aprovação do recurso foi anunciada há cerca de uma semana pelo Departamento Regional de Saúde do Estado de São Paulo. A verba vem na forma de “emenda parlamentar”, mas já é certo que será direcionada para compra de uma ambulância para o município. “Estive com o deputado estadual Carlos Cezar na capital solicitando a sua intervenção junto ao governo do estado para a aquisição dessa verba e agora, esta semana, fomos informados que o recurso já está liberado”, disse Marcelo de Oliveira.

Já o deputado Carlos Cezar se disse “honrado em poder contribuir com o município de Araras” e contou como recebeu o pedido. “Tive a honra de receber o vereador Marcelo de Oliveira aqui no meu Gabinete em São Paulo. Tão logo ele fez a solicitação encaminhamos o seu pedido a Casa Civil e conseguimos o recurso. Tenho certeza que essa ambulância muito contribuirá para a população de Araras”, disse o parlamentar estadual. (Redação)