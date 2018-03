Marcelo de Oliveira articula reunião entre taxistas e prefeito Pedrinho Eliseu

A nova diretoria da Associação dos Taxistas de Araras eleita na última semana para o próximo biênio conta agora com o presidente Marcelo Vilhena,...

A nova diretoria da Associação dos Taxistas de Araras eleita na última semana para o próximo biênio conta agora com o presidente Marcelo Vilhena, o vice-presidente Celso Alves Cavalheiro Filho, tesoureiro Pedro Roberto Rossini e secretário Reinaldo Aparecido Moraes, além dos conselheiros Daniel Meneghin e Sinval Faria Ribeiro Filho.

Já após a nova formação o vereador Marcelo de Oliveira (PRB), que tem apoiado a categoria, articulou uma reunião entre os taxistas e o prefeito Pedro Eliseu Filho (PSDB).

Durante o encontro no Paço Municipal, os taxistas expuseram o desejo de promover ações em conjunto com a administração pública. “A luta dos taxistas é pela melhora nas condições de trabalho e padronização do serviço no município, à medida que a cidade cresce, este tipo de serviço acaba sendo fundamental para facilitar o dia-dia das pessoas”, explica o vereador Marcelo de Oliveira.

O parlamentar destaca ainda, a importância deste serviço, especialmente após a saída do público de eventos promovidos na cidade. “É comum as pessoas se divertirem e ingerirem bebidas alcoólicas em eventos como o Arraial na Praça, Café & Chocolate, Festa do Peão entre outras festas, por isso, o táxi acaba sendo uma boa alternativa para as pessoas voltarem para casa sem correr nenhum tipo de risco”, explica Marcelo de Oliveira.

A nova diretoria pretende profissionalizar a categoria e padronizar o setor com o objetivo de oferecer um serviço de extrema qualidade aos munícipes. Atualmente são 56 taxistas cadastrados na prefeitura e 10 pontos de táxis espalhados pela cidade.