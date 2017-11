Maratona de Desenho acontece neste feriado de 15 de novembro

A 59ª Maratona de Desenho Infantil Hélio Ferreira da Silva, promovida pelo Lions Clube, acontece nesta quarta-feira (15), feriado de Proclamação da República, a...

A 59ª Maratona de Desenho Infantil Hélio Ferreira da Silva, promovida pelo Lions Clube, acontece nesta quarta-feira (15), feriado de Proclamação da República, a partir das 9h na Praça Barão de Araras. O evento deveria ter acontecido no dia 29 de outubro, mas foi cancelada por conta da chuva e inundação do Ginásio de Esporte Nelson Rüegger, que deveria receber o evento em caso de chuva. Por este motivo também, a organização optou por cancelar o evento, caso chova nesta quarta-feira e não mais transferi-lo.

A Maratona de Desenho Infantil Hélio Ferreira da Silva é um evento tradicional e reúne crianças e adolescentes de toda a cidade, dentre elas, alunos das redes municipal, estadual e particular de ensino.

Podem participar crianças de 2 a 14 anos. O concurso premia os melhores desenhos e divididos em duas categorias: 2 a 6 anos e 7 a 14 anos. Os três melhores desenhos de cada categoria serão premiados. Existem premiações de bicicletas para o melhor desenho da categoria 2 a 6 anos, a ilustração vencedora será estampa do cartaz da Maratona, e a escola que comparecer ao evento com o maior número de alunos. Além disso, serão sorteados presentes ao público presente durante a maratona.

Quem participa recebe uma prancheta e folha para fazer o desenho, além de um cupom para participar dos sorteios de bicicletas. A seleção dos desenhos vencedores será realizada em local e dia a serem posteriormente divulgados, assim como a data de cerimônia de premiação.

Detalhes

Com as chuvas torrenciais que cairiam no domingo dia 29 de outubro, a Maratona de Desenho Infantil Hélio Ferreira da Silva foi cancelada e foi remarcada. A maratona deveria ter acontecido, mas próximo ao horário de início, a diretoria do Lions Clube emitiu um comunicado informando seu cancelamento. O motivo, segundo o clube de serviço, foram os pontos de alagamento que se formaram na cidade e que impediriam o público de chegar ao local. Mas não foi só isso. O ginásio foi invadido pela chuva e não havia como as crianças realizarem as atividades pertinentes ao evento.

Em fevereiro deste ano, o Ginásio de Esporte Nelson Ruegger passou por reparos e manutenção. Além de pintura interna e externa, o local recebeu reparos na cobertura, parte elétrica e hidráulica. Também recebeu reparos na cobertura que apresentam muitas goteiras.

Entretanto, segundo o secretário de Planejamento, Paulo Bertoline, o ginásio acabou ficando cheio de água por dois fatores – um foi que o Ribeirão Furnas e o Córrego do Facão acabaram transbordando, e o outro é que as calhas do prédio não suportaram o volume de chuva.