Não são raras as reclamações de munícipes em relação aos serviços públicos que não funcionam como deveriam, sejam eles oferecidos por quaisquer órgãos governamentais – federal, estadual ou municipal. O imposto é pago, mas o retorno não é garantido.

Um dos principais desafios de qualquer governante, e principalmente de prefeitos que lidam diretamente com a população, é fazer a “máquina” funcionar corretamente.

Muitos pretendentes ao cargo de prefeito até prometem, mas poucos sabem dos enormes desafios que enfrentarão na hora que assumem o cargo – desafios políticos e principalmente financeiros. Todos querem ver a máquina funcionando, mas nem imaginam o tamanho da burocracia que enfrentarão.

No caso específico de Araras, o próximo prefeito tem muitos desafios. E percebe-se, pelas entrevistas e pelos programas de rádio e TV, que todos têm a receita do sucesso. Vão fazer isso, fazer aquilo, construir isso, construir aquilo… Mas nem todos, porém, explicam como irão pagar as despesas sem comprometer a engessada conta pública.

Escola em tempo integral é uma promessa da maioria dos candidatos. Certamente se trata de um investimento necessário, mas é questionável a maneira como as despesas serão pagas com a contratação de mais mão-de-obra – professores, profissionais administrativos etc.

A recente revitalização do Lago Municipal e do Parque Ecológico são outros temas que merecem atenção. Afinal, construir é muito mais fácil do que administrar.

No Lago, o município não gastou praticamente nada, pois a revitalização foi feita com verba federal, do Ministério do Turismo. O custo maior é com funcionários e manutenção. Mas hoje é comum vermos lâmpadas queimadas por vários dias, ou até semanas, sem sua troca. E o que falar das calçadinhas, hoje praticamente sem manutenção nenhuma? Há inúmeros buracos ao longo do percurso de corrida do Lago, e que coloca em risco a integridade física de quem pratica alguma atividade no local. Serviços relativamente simples, mas não executados.

O mesmo acontece com o Parque Ecológico. O governo municipal gastou R$ 1,6 milhão de verba própria na revitalização entregue no último domingo – investimento necessário, diga-se de passagem – mas sua manutenção é muito mais complexa. E por ser um local de lazer maior que o Lago, teoricamente necessitaria de uma equipe de manutenção maior. E isso significa custo!

Estamos em pleno período eleitoral, momento ideal para discutir e avaliar quem realmente está prometendo o essencial e o plausível. Afinal, o objetivo maior é fazer com que a máquina pública funcione em prol da comunidade.