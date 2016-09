Mão grande Atletas paralímpicos da Espanha relataram furto de dinheiro em apartamentos da Vila Olímpica. Cinco competidores do atletismo identificaram o sumiço de cerca...

Mão grande

Atletas paralímpicos da Espanha relataram furto de dinheiro em apartamentos da Vila Olímpica. Cinco competidores do atletismo identificaram o sumiço de cerca de 350 euros no sábado. A suspeita recai sobre pessoas que se passaram por faxineiros para entrar nos dormitórios dos atletas.

Triste

Correndo sério risco de rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa verá parte da área de seu estádio, o Canindé, ir a leilão no dia 7 de novembro. O lance inicial é de R$ 154.296.529,68. O valor deverá ser usado para quitar dívidas trabalhistas. O departamento jurídico da Portuguesa está analisando o processo e afirmou que deve pedir a impugnação do leilão. O clube não detalhou como pretende fazer isso.

Sem pressão

Contratado para ser o homem-gol do Corinthians no segundo turno do Campeonato Brasileiro, Gustavo chega com a responsabilidade de vestir a camisa 9 e confirmar a fama de artilheiro vinda dos tempos de Criciúma. A diretoria alvinegra, porém, faz questão de tirar o peso das costas do jogador de 22 anos, que tem sua primeira chance num clube de maior expressão.

Na bronca

A transferência de Gabriel para o Inter de Milão estremeceu a já tensa relação entre Santos e Barcelona. O clube espanhol alega ter sido desrespeitado um contrato firmado em 2013, que lhe dava “direito de preferência” sobre o atacante do Santos. O clube brasileiro diz que “consultou o Barcelona” e que “tomou todas as medidas necessárias”.

Operação Jesus

Mesmo jogando um dia antes pela seleção brasileira, o atacante Gabriel Jesus não está descartado pelo Palmeiras para o duelo de quarta-feira contra o São Paulo, na arena, pela 23ª rodada do Brasileirão. Embora Cuca venha ensaiando o Verdão sem o artilheiro, a diretoria estuda a logística ideal para levá-lo de Manaus a São Paulo a tempo do clássico.

Bom sinal

A venda de ingressos para a Paralimpíada do Rio de Janeiro segue em ritmo acelerado às vésperas da cerimônia de abertura desta quarta-feira. O Comitê Organizador dos Jogos anunciou que ao fim do domingo foi atingida a marca de 1,5 milhão de bilhetes comercializados. Muitas finais já estão esgotadas, mas ainda há cerca de 1 milhão de entradas disponíveis. O Comitê acredita que todos os ingressos serão vendidos até o fim da competição.