Manutenção preventiva nos pneus previne acidentes

Com o período das chuvas os cuidados especiais com os pneus precisam ser redobrados para garantir a segurança no trânsito. A principal recomendação dos especialistas para evitar acidentes é a manutenção preventiva. Pneus em mau estado podem ainda causar problemas durante a fiscalização e gerar prejuízo financeiro ao motorista.

O asfalto molhado é perigoso até para os motoristas mais experientes e pneus “carecas” ou carros desalinhados e sem balanceamento podem causar grandes acidentes devido a perda da aderência com o solo, propriedade fundamental na hora da frenagem. Isso faz com que o veículo percorra uma distância muito maior antes de conseguir parar totalmente.

Dados apontam que no período das chuvas os acidentes de trânsito são provocados em sua maioria por um fenômeno chamado aquaplanagem, que é quando água se acumula na pista em frente dos pneus entre a borracha e a superfície da estrada.

Para evitar problemas é preciso realizar o rodízio, para equilibrar os gastos já que os dianteiros normalmente acabam mais rapidamente. É possível realizar o paralelo, que é a troca dos traseiros pelos dianteiros e a cruzada.

Devido o desgaste em alguns casos o rodízio não adianta, é necessário trocar o pneu, pois os sulcos não estão mais no mesmo nível que o resto. Os indicadores de desgaste são chamados de TWI (tread wear indicators), que podem ser em número de 4, 6 ou 8. Se encontram em relevo na base dos sulcos e informam visualmente quando a banda de rodagem atingiu o limite de desgaste permitido.

Outro fator que não pode passar batido é o alinhamento e balanceamento dos veículos, que são itens constantes de verificação nas revisões não apenas durante o período de chuvas, mas todo o ano.

A falta de balanceamento acentua o desgaste, causa irregularidade em alguns pontos da banda de rodagem dos pneus; diminui a durabilidade dos rolamentos, amortecedores, terminais de direção e articulador axial, tudo isso aliado a perda de tração e estabilidade.

A função desse procedimento é eliminar vibrações no volante, no piso do carro, no painel de instrumentos ou nos assentos, além de acabar com os barulhos estranhos que o carro faz em movimento.

De acordo com informações do site Vrum, é recomendável calibrar semanalmente os pneus, fazer o rodízio especificado pelo fabricante (a cada 8 mil quilômetros para pneus radiais), alinhar a direção e balancear as rodas a cada 10 mil quilômetros, evitar arrancadas e freadas fortes, altas velocidades e excesso de peso no veículo.

Infração de trânsito

O Código de Trânsito não cita pneus ruins ou “carecas”. Mas o artigo 230 considera infração conduzir o veículo “em mau estado de conservação. “Conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído”.

Diante de todos os fatos elencados está claro que prevenir é melhor que remediar, desta forma fica muito mais barato manter a manutenção preventiva que correr atrás do prejuízo.

