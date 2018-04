Manutenção de semáforos pode custar R$ 192 mil por ano

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil, por meio Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), pretende realizar na semana que vem a licitação para...

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil, por meio Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), pretende realizar na semana que vem a licitação para contratar uma empresa especializada no conserto e manutenção dos semáforos digitais. Com isso os semáforos não poderão apresentar falhas por mais de 6 horas, conforme prevê licitação.

Conforme os termos já divulgados, a empresa a ser contratada responderá pela manutenção de 35 conjuntos semafóricos existentes na cidade. Cada conjunto contém contador, gabinete e controlador eletrônico.

A empresa deverá realizar tanto a manutenção preventiva quanto a corretiva de equipamentos de semáforos. No caso da preventiva a ideia é diminuir a possibilidade de paralisações atualizando, limpando, regulando, inspecionando e calibrando os equipamentos. Essa manutenção preventiva precisa ser feita, no mínimo, uma vez por mês.

Além dela a empresa deverá realizar a manutenção corretiva, realizando reparos de todos os defeitos por meio de diagnóstico e correção de anormalidades. Com isso os equipamentos devem voltar a ter o pleno funcionamento. A licitação impõe à empresa vencedora que estejam inclusos já os equipamentos necessários a possível substituição para o perfeito funcionamento dos semáforos.

Apesar da Prefeitura impor um conjunto de peças inclusas na manutenção mensal – como placas de CPU, de potência, de sincronismo, as chamadas “bolachas de LED” e placa do contador, caso algum equipamento não listado seja necessário à manutenção, a Prefeitura vai bancar esse equipamento à parte. Estima-se gasto de R$ 16 mil com o serviço – ou R$ 192 mil ao ano. Mas o preço pode cair, dependendo do resultado do pregão que vai acontecer na próxima quinta-feira (19).

Semáforos apresentaram problemas recentes

As fortes chuvas e as constantes descargas elétricas (raios) que caíram nos primeiros meses de 2018 foram apontadas como os causadores de diversas falhas que o sistema de semáforos digitais de Araras apresentou.

Reportagem recente da Tribuna mostrou problemas nos semáforos em frente ao Mercadão Municipal, entre as ruas Barão de Arary e Santa Cruz, , no aparelho na esquina do Lago e em frente ao Hotel Marques.

Na época o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) precisou improvisar placas para organizar trânsito com a falha dos equipamentos – já que os raios queimaram a placa eletrônica que sincroniza as cores de sinalização entre o verde e vermelho nesses semáforos.

Há pouco mais de um mês o chefe do Demutran, Laerte Tognasca Neto, relatou que no semáforo do Lago, por exemplo, houve troca das placas duas vezes.

Por isso Tognasca já vislumbrava que a solução definitiva para evitar falhas nos semáforos digitais, instalados em 2013 pela empresa Contransin, era mesmo contratar uma empresa especializada para efetuar os reparos urgentes e dar manutenção periódica nos equipamentos.