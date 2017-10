Manutenção da base

Na penúltima convocação antes da Copa, a derradeira de 2017, Tite chamou na sexta-feira os 25 jogadores para defenderem a seleção brasileira nos amistosos...

Na penúltima convocação antes da Copa, a derradeira de 2017, Tite chamou na sexta-feira os 25 jogadores para defenderem a seleção brasileira nos amistosos contra Japão e Inglaterra, em novembro, sem grandes novidades. O treinador manteve a base que vinha jogando na reta final das eliminatórias e, entre os destaques, estão os retornos de Diego Souza, Giuliano, Douglas Costa e Taison à lista. Diego Tardelli (Shandong Luneng), Arthur (Grêmio), Fred (Shakhtar), Rodrigo Caio (São Paulo) e Jorge (Monaco) ficaram fora da relação desta vez, sendo que os dois últimos só foram chamados após os cortes de Thiago Silva e Filipe Luís.

Mano fica em BH

A novela acabou. A nova diretoria do Cruzeiro e Mano Menezes chegaram a um acordo, e o treinador decidiu seguir no comando do time celeste por mais duas temporadas. Previsto para quinta, o encontro que selou a renovação ocorreu na manhã desta sexta. Valorizado no mercado após a conquista da última Copa do Brasil, Mano estava na mira do Palmeiras, que demitiu o técnico Cuca recentemente.

Sem vídeo

O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, disse que o uso do árbitro auxiliar de vídeo dificilmente será utilizado neste ano no Brasil. Em entrevista após a convocação de Tite, ele deixou bem claro o que falta para que o VAR possa ser implementado numa rodada do Campeonato Brasileiro. O presidente da CBF disse também que a questão técnica está próxima de uma solução. Mas ele não vê com bons olhos a ideia de implementar o sistema apenas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Hora do sim

Um conto de fadas multiplicado por 17. Jakson Follman, enfim, vai subiu ao altar e terá Neto e Alan Ruschel como padrinhos. O embaixador da Chapecoense se casou na sexta-feira com Andressa Perkoviski em celebração inicialmente marcada para 16 de dezembro do ano passado e adiada pelo acidente aéreo na Colômbia. O sobrevivente foi presenteado por um pool de empresas, que arcou com toda cerimônia, e retribuirá o apoio no dia seguinte, quando doará as flores para um casamento coletivo que será realizado em Abelardo Luz, interior de Santa Catarina.