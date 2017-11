“Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo”. (Eça de Queirós) O autor do símbolo que, nos indicadores...

“Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo”. (Eça de Queirós)

O autor do símbolo que, nos indicadores de preferência quanto ao atendimento, representa a figura de alguém com mais de 60 anos de idade — um ícone que salienta uma pessoa com a mão direita nas cadeiras e a mão esquerda arrimando-se em uma bengala —, com certeza inspirou-se no enigma que a Esfinge propôs a Édipo.

Sófocles, é claro, não tem nada a ver com a fancaria, mas a representação, anêmica em todos os sentidos, chega a soar como um deboche. Para mim, uma coisa é certa: quem decalcou mal e porcamente a representação da qual falo, seguramente não é artista plástico nem designer gráfico.

Embora o leitor letrado e a erudita leitora conheçam de cor e salteado o enredo da tragédia escrita pelo bardo grego, peço-lhes paciência, visto que engraxar meus miolos diuturnamente é preciso, acomodá-los não é preciso.

“Qual é o animal que de manhã tem quatro patas, duas ao meio-dia, e à noite tem três patas?”, perguntou a criatura a Édipo.

“O homem”, respondeu Édipo. Matou a charada — a criança engatinha apoiando as pernas e os braços, daí as quatro patas; o adulto utiliza as duas pernas para caminhar. Na proposição da Esfinge, duas patas. E o velho anda com auxílio de uma bengala, ou seja, com três. Capisce?

Mas a atual representação gráfica de quem passou dos 60 anos de idade, não apenas zomba. Ela assusta. Porque claramente demonstra como nossos governantes, nos três níveis de administração, veem os velhos: um estorvo. Um completo e irremovível estorvo.

As projeções do IBGE apontam que o incrível exército Brancaleone conta atualmente com 26 milhões de pessoas que teimam em viver. “Mannaggia, por que essa velharada não morre?”, vivem a se perguntar os senhores do nosso destino.

E como ninguém morre só por que os sacripantas desejam, os doutores Silvana de Brasília estão a fim de por em prática uma medida mil vezes mais tóxica do que Racumim e Ri-do-Rato: aumentar de 11 para 14% a contribuição previdenciária dos tupiniquins. Como os velhos insistem na absurda idéia de continuar nesse vale de lágrimas, a lógica Silvânica inclui os aposentados na tribo.

“Precisamos estar atentos porque ninguém mais morre no país”, disse um dia desses um membro da alcatéia, perdão, um deputado federal à obediente jornalista que o entrevistava— pelo teor das perguntas, deduzi que, do além, uma alma caridosa havia ditado os questionamentos que deveria fazer ao parlamentar.

Que, por sua vez, comportou-se como um legítimo e obediente pau mandado.

Procurava uma explicação racional para as bobagens que o gajo deixava escapar da bocarra de anfíbio da ordem Anura, quando Eça de Queirós interveio: “Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo”.

Envelhecer, crianças, longe de ser um processo biológico natural, está se transformando, em um certo país situado abaixo da linha do Equador, em fonte de problemas para o governo.

No fim das contas, a ameaça real vai virar lei, e isso acontecendo, a possibilidade de viver miseravelmente não pode ser descartada.

De minha parte, quando minha hora chegar, assim como meu considerado Nicolau Maquiavel “quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno, gozarei da companhia de papas, reis e príncipes .

No céu, só terei por companhia mendigos, monges, eremitas e apóstolos”.

Bom dia!