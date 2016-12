Manifestação contra corrupção teve baixa adesão em Araras

Apesar de marcada com certa antecedência, a manifestação realizada em todo o Brasil defendendo a Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, teve adesão ínfima em...

Apesar de marcada com certa antecedência, a manifestação realizada em todo o Brasil defendendo a Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, teve adesão ínfima em Araras. Um pequeno grupo – cerca de 50 manifestantes – se reuniu na Praça Barão de Araras para protestar contra a corrupção no Brasil e a favor da Operação Lava-Jato, mas acabou permanecendo na própria praça pelo período em que a reportagem esteve por lá.

Integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre) não participaram dos protestos em Araras. Uma van foi alugada para que alguns deles fossem até São Paulo/SP participar dos protestos na Avenida Paulista.

Por meio de nota, o MBL de Araras explicou a ausência de atos na cidade. “A baixa adesão, em eventos anteriores, com pouco tempo de convocação, nos fez optar por não realizar uma manifestação aqui em Araras. Decidimos, então, organizar uma van de Araras para São Paulo, e um outro grupo decidiu por se manifestar por conta própria. O MBL Araras entende os anseios da sociedade ararense e está pronto para organizar outros protestos em breve”, informa a nota, assinada pelos líderes do movimento na cidade, Elcio Rodrigues, Renato Pascotto, Regis Montaute e Mônica Barreto.

Apesar disso, a nota reforça que o MBL “fica contente, por mais uma vez, brasileiros de várias cidades do País terem se manifestado” e reforça a importância de atos com “pessoas informadas e conscientes, pedindo sobretudo a saída de Renan Calheiros (PMDB) e protestando contra o uso de manobras por parte da classe política”.

Os protestos foram convocados também pelo Movimento ‘Vem pra Rua’, que anunciou em sua página no Facebook que Araras teria os protestos, assim como outras cidades da região como Rio Claro, Limeira, Pirassununga, dentre outras.

Pelo Brasil foram diversas manifestações e com cartazes contrários à corrupção no País. Na Avenida Paulista um boneco – representando o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), foi exposto. O parlamentar foi o principal alvo dos gritos dos manifestantes por ter tentado acelerar aprovação do texto das 10 medidas contra a corrupção que incluía previsão de responsabilização de juízes e de membros do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade.

Renan é também o principal defensor de uma proposta que busca atualizar a atual legislação contra o abuso de autoridade. Representantes do Ministério Público e responsáveis pela Operação Lava-Jato, além de outros magistrados e procuradores entendem que, se aprovado, o texto vai inibir as investigações e punições contra a corrupção pelo País.

Os protestos foram marcados ainda por diversos atos favoráveis à Operação Lava-Jato e contrários às mudanças no texto do projeto de lei “10 medidas contra a corrupção”, em alteração feita pela Câmara dos Deputados na semana passada, em plena madrugada.

Manifestação contra Dilma teve 50 vezes mais público

A manifestação pública de dezembro do ano passado foi a maior já realizada na cidade em forma de protesto contra a política e políticos, assim como ocorreu na maioria dos municípios brasileiros. Entre 3 mil e 5 mil pessoas foram até o Largo da Basílica, Praça Barão de Araras, ponto de concentração para posterior passeata por um trajeto específico: descida da Rua Cristóvão Colombo, avenida paralela ao Lago Municipal, subida para a Rua Nunes Machado, e retorno à mesma Praça Barão.

Na época, organizadores anunciaram que foram cerca de 5 mil pessoas participantes do protesto. Já a Polícia Militar chegou a divulgar 2.500 pessoas, enquanto a Guarda Municipal diz ter sido entre 2.500 e 3.500.

Na época os protestos foram específicos contra a então presidente Dilma Rousseff (PT), o ex-presidente Lula (PT) e ao próprio PT (Partido dos Trabalhadores). O protesto pedia o impeachment de Dilma Rousseff e foi organizado pelo Movimento Brasil Livre, Movimento Vem Pra Rua e Revoltados On Line.