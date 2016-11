Mandic pretende oferecer Medicina e Odontologia em Araras, já no próximo ano

A Faculdade São Leopoldo Mandic deve implantar, já no início de 2017, os dois cursos da instituição em Araras: Medicina – que ela terá...

A Faculdade São Leopoldo Mandic deve implantar, já no início de 2017, os dois cursos da instituição em Araras: Medicina – que ela terá mesmo que oferecer na cidade, após ter vencido concorrência de outras instituições por seleção do MEC (Ministério da Educação) – e Odontologia, o ‘carro-chefe’ da Mandic.

A Faculdade oferece apenas as duas graduações além de cursos de pós-graduação, e a informação da instituição é de que a intenção é já iniciar em Araras a oferta de todos os cursos que a Mandic já tem prática em oferecer.

Os vestibulares para o início de 2017 já foram realizados em outras cidades que a Mandic oferta seus cursos, e em Campinas, por exemplo, as aulas iniciam no dia 1º de fevereiro de 2017. Mesmo assim a meta ainda é viabilizar vestibular em Araras para o final desse ano ou início de 2017 já para os dois cursos.

“O projeto estratégico da SL Mandic para Araras é ser um centro de qualidade e excelência na área da saúde. Começaremos com Medicina, Odontologia e cursos de Pós-graduação.”, explicou a assessoria da São Leopoldo, sem estimar data para início das aulas na cidade.

Para encerramento do processo de seleção da instituição que vai implantar a Faculdade de Medicina de Araras (já vencido pela Mandic), resta apenas a publicação do MEC no Diário Oficial da União do Termo de Compromisso assinado entre as duas partes. O termo foi assinado há algumas semanas, conforme previu em outubro o ministro da Educação, Mendonça Filho. A publicação deve ocorrer em poucos dias, e é apenas mera formalidade.

Tribuna apurou ainda que o prédio anexo da Unar, ao lado da Rodovia Anhanguera, já está em obras justamente para adequar a estrutura ao que a São Leopoldo Mandic necessita para ofertar os cursos de Medicina e Odontologia. A Unar inclusive já entregou as chaves do local a representantes da Mandic, que vai custear as melhorias e já teria até contratado empresas para realizares os serviços.

Além de melhorias e consertos da parte elétrica e adequação estrutural para laboratórios, a São Leopoldo deve ainda bancar serviços de pintura e limpeza de todo o conjunto, com exceção do edifício-sede da Unar, localizado na avenida Ernani Lacerda de Oliveira, que ao menos por enquanto continua servindo exclusivamente aos alunos da Unar.

Valor de mensalidades ainda não foi divulgado

Com a definição de que a Faculdade São Leopoldo Mandic irá implantar Medicina e Odontologia em Araras, o fator mensalidade também volta à tona. Ainda não há um valor divulgado pela instituição, mas Tribuna tornou a consultar os valores cobrados em Campinas pelos cursos. Não há definição oficial, contudo, se os valores cobrados por lá serão os mesmos que os de Araras em 2017.

A própria São Leopoldo divulga em seu site que para os alunos ingressantes no curso de Odontologia em 2017, na cidade de Campinas, o valor das mensalidades será de R$ 3.578,79, para pagamentos efetuados até o dia 8 de cada mês. Após esta data, o valor terá acréscimo. Naquela cidade a São Leopoldo Mandic não possui nenhum convênio para oferecimento de bolsas.

Ainda em Campinas, para os alunos ingressantes no curso de Medicina em 2017 o valor das mensalidades será de R$ 11.870,00, para pagamentos efetuados até o dia 8 de cada mês. Após esta data, o valor terá acréscimo. Na mesma cidade a São Leopoldo Mandic não possui nenhum convênio para oferecimento de bolsas. Já em Araras, devido ao que determina o edital de seleção do MEC, a instituição precisará oferecer 10% das vagas (5 vagas) de Medicina por bolsas de estudo a estudantes de baixa renda.

Ainda em 2015 Tribuna divulgou os valores praticados à época (próximos dos atuais). Naquele período o prefeito Nelson Brambilla (PT) estimou que os citados valores não deveriam ser os mesmos que os praticados em Araras. “Vamos sentar com o MEC e pedir para balizar isso. É um compromisso ‘brigar’ para que se pratique um valor que atenda a realidade da região, com base no que será praticado em cidades próximas como Rio Claro e Piracicaba”, reforçou Brambilla em julho do ano passado.

A São Leopoldo Mandic

A São Leopoldo existe desde 1978, quando começou a oferecer cursos e treinamentos na área de Odontologia. Hoje possui cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado em Odontologia, e oferece os Cursos de Graduação em Odontologia e Medicina. A partir de 2014, também começou a oferecer cursos de pós-graduação na área de Medicina.

Além dos Cursos de Graduação em Odontologia e em Medicina, realizados em sua sede em Campinas, a Mandic oferece cursos de pós-graduação nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Vila Velha (ES) e Fortaleza (CE).

A Mandic é a primeira colocada no IGC (Índice Geral de Cursos/MEC) na área da saúde. O ranking do Ministério da Educação (MEC) classificou-a desde 2007 entre as 10 melhores Instituições de Ensino Superior do país.