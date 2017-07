O fim da contribuição sindical obrigatória, prevista na Reforma Trabalhista a ser votada na próxima semana, colocou os sindicatos contra a parede. Mal...

O fim da contribuição sindical obrigatória, prevista na Reforma Trabalhista a ser votada na próxima semana, colocou os sindicatos contra a parede. Mal acostumados a viverem de distorções e vícios de um sistema ultrapassado há anos, os sindicalistas não querem “largar o osso”, como diz o dito popular. Com medo de perder aproximadamente R$ 3,5 bilhões por ano, as centrais estão em constante movimento para pressionar o governo. Por outro lado, persuadido, o governo então surgiu nesta quarta-feira (5) com uma alternativa para “assoprar as feridas”, admitindo a extinção gradual da cobrança da taxa.

Em reunião com entidades e parlamentares, o presidente Michel Temer admitiu a possibilidade da diminuição gradual do imposto sindical. Criado na década de 1940, esta contribuição é um desconto compulsório anual no salário dos trabalhadores, equivalente ao valor de um dia de trabalho, mesmo dos não sindicalizados – maior parte dos recursos dos sindicatos. As demais receitas têm origem em outras taxas arrecadadas de forma voluntária. O Brasil é um dos países com o maior número de sindicatos registrados. São mais de 11 mil sindicatos de trabalhadores. E mais de 5 mil de empregadores, além das confederações, federações e centrais sindicais. Somente no ano passado foram criados mais 403. Virou um negócio rentável, apesar de apenas 19,5% dos trabalhadores ativos (18,4 milhões) serem sindicalizados. O imposto, no entanto, é descontado de todo mundo, até mesmo do trabalhador que não quer contribuir para a atividade sindical.

A extinção da “colaboração” – como costuma ser chamada pelos sindicalistas – não estava na proposta inicial da Reforma Trabalhista. Ela foi incluída durante a discussão na Câmara e tem virado moeda de troca, servindo ou não para impulsionar algumas greves nos últimos meses. Mas agora as negociações entraram na pauta oficial. A intenção do governo seria editar uma Medida Provisória junto com a sanção da Reforma Trabalhista – caso seja aprovada. Pelas primeiras informações, a alternativa seria uma transição gradual do imposto compulsório para uma forma de contribuição optativa. E os sindicatos teriam até quatro anos para se adequarem à nova realidade.

A verdade nua e crua é que o estreitamento provocado pelas mudanças do mundo atual, no âmbito econômico e comportamental – e por que não dizer, moral – precisa ser absorvido em algum momento, seja gradativo ou não.

É ponto passivo que qualquer coisa para existir e se manter precisa produzir sua própria sustentabilidade. E é sabido que o que não se sustenta por seus próprios meios é parasitismo. Em alguns sindicatos, os recursos obtidos com esse imposto chegam a 100% da receita de funcionamento dos mesmos.

A sociedade precisa se conscientizar e extirpar tais práticas que são contrárias à lei natural da coexistência e do sustento próprio. É preciso mais do que um governo com negociatas e medidas de choque parceladas. É hora da sociedade cobrar feitos tão legais quanto lógicos em pleno século XXI, onde a obrigatoriedade de contribuição não faz sentido algum num regime democrático, e deturpa o que se busca com a representação sindical e infringe o associativismo.

É valida a extinção gradativa? Provavelmente. Agora, esta regalia deve valer para que os sindicatos se reestruturem, se auto-sustentem sem infringir seus gastos pela obrigatoriedade, e mudem o que é emergencial de ser mudado.