Mais uma tentativa

A Guarda Municipal de Araras, hoje chamada Guarda Civil Municipal, completou 50 anos de fundação em outubro, com muitos motivos para comemorar seu Jubilei de Ouro. Curiosamente, está em discussão no atual governo algumas mudanças estruturais na corporação que podem refletir em melhorias – ou não – no atendimento à população.

Logicamente que as mudanças propostas têm como objetivo melhorar a corporação, além de uma possível economia nos gastos públicos. Entretanto, dependerá de uma avaliação posterior para conferir se os objetivos foram atingidos ou não.

Segundo o governo municipal, alguns setores que funcionam no atual prédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, na Rua dos Coroados, em imóvel alugado de propriedade da Agro Z, poderão ser transferidos para outro local. Nesse prédio funcionam a GCM (Guarda Civil Municipal), Defesa Civil, Ronda Rural, Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), Departamento de Multas, além do setor operacional da Polícia Militar Ambiental.

Na prática, a GCM está deixando o atual imóvel, onde gasta R$ 12,2 mil de aluguel mensal e cujo contrato venceu em julho deste ano. A Prefeitura não especificou os reais motivos dessa mudança, mas presume-se que seja pelo valor gasto mensalmente. Desta forma, teria que alugar outro imóvel. Mas para economizar, a proposta é descentralizar alguns serviços da GCM, ocupando alguns prédios públicos espalhados nas regiões extremas da cidade (zonas leste, sul e norte), e alugar um outro imóvel menor para abrigar a sede da corporação.

Originalmente, a GM foi fundada com o objetivo de proteger os usuários e servidores públicos, preservar os patrimônios do município, evitar conflitos e atos de vandalismo em praças, parques, escolas, centros de saúde e outros locais de maior concentração de pessoas, além de auxiliar as polícias Civil e Militar. A Guarda Civil Municipal de Araras foi a primeira armada do Estado de São Paulo. Já no dia 4 de agosto de 2014, conforme a efetivação da Lei 13.022, o Estatuto Geral das Guardas Municipais concedeu o poder de polícia à Guarda Civil Municipal, com a função de preservar a vida, o patrulhamento preventivo, o compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força, se necessário.

A Guarda Municipal tem um histórico rico de prestação de serviços à sociedade ararense. Por suas fileiras passaram inúmeros profissionais capacitados, na direção da corporação, na coordenação do pessoal, assim como no serviço de rua e no atendimento direto à população. Entretanto, ela vem sendo alvo de mudanças constantes nos últimos anos, o que pode acarretar uma descaracterização de suas funções – vide as construções dos PAS na década passada, confirmando um gasto público desnecessário. Esperamos, portanto, que esta simples mudança de endereço não altere a essência da GCM.