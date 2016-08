Mais um O atacante do Santos Gabigol chegou à Itália na sexta-feira para fazer exames médicos e acertar os detalhes de sua transferência, que...

O atacante do Santos Gabigol chegou à Itália na sexta-feira para fazer exames médicos e acertar os detalhes de sua transferência, que deve ser concretizada por 27 milhões de Euros. Se tudo der certo será mais um jogador brasileiro que deixa o país muito cedo buscando sucesso e dinheiro na Europa. A ida do atacante é motivo de lamentar, pois com isso nosso futebol fica cada vez mais fraco e o que chamamos de Série A do Brasileirão, na verdade, é a Série B e seus refugos. Sorte do atleta e azar do Brasil.

Neymar desistiu de recorrer de sentença da Justiça Federal que condenou o atleta e seu pai a pagarem cerca de R$ 460 mil à Receita Federal por dívidas fiscais. O pedido de desistência foi aceito em 17 de agosto. O jogador e seu pai foram multados pelo Fisco por não declarem como salários valores pagos como direito de imagem pelo Santos. Ao recorrer, Neymar depositou os R$ 460 mil da multa em juízo. Com a desistência, a Justiça determinou que o valor seja revertido ao pagamento da sanção. O jogador ainda tenta derrubar outra multa da Receita, esta de R$ 193 milhões, que causou bloqueio de seus bens.

O maratonista etíope Feyisa Lilesa, medalhista de prata nos Jogos do Rio, demonstra otimismo em resolver a sua situação e conseguir viajar para os Estados Unidos. Após protestar contra o governo da Etiópia no final da Maratona, ele disse não temer pela segurança da família no país natal. O maratonista já viu imagens e entrevistas da mãe, da mulher e da filha, feitas por uma agência de notícias internacional. Uma situação vergonhosa para a humanidade.

O Palmeiras comemorou nesta sexta-feira 102 anos de fundação. Mas as festividades começaram na quinta-feira. O clube realizou um evento oficial para convidados em uma casa de festas perto do clube, na zona oeste de São Paulo. A festa reuniu jogadores do atual elenco, como Yerry Mina e Lucas Barrios, alguns que fizeram parte do clube no passado, como Evair, Luizão e Cafu, e atletas de outros esportes, como Sarah Nikitin, do Tiro com Arco, e Hugo Hoyama, técnico da seleção de tênis de mesa do Brasil. O clube fez diversas homenagens à personalidades que fizeram parte da história do alviverde, como os campeões paulistas de 1996, da Copa do Brasil de 2015 e com histórias olímpicas, entre eles Gabriel Jesus, medalha de ouro nos Jogos do Rio de Janeiro.

Atual campeão paralímpico nos 200m T46, o velocista Yohansson Nascimento foi o escolhido para acender a tocha paralímpica. O atleta alagoano esteve nesta quinta no Palácio do Planalto, em Brasília, para o ato simbólico ao lado do presidente em exercício Michel Temer. Presente à cerimônia, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Andrew Parsons, lembrou o investimento do Governo Federal nos Jogos Paralímpicos e a importância do esporte para as pessoas com deficiência. Boa sorte aos brazucas.