Mais de 40% dos candidatos de Araras têm curso superior

Dados divulgados pela Justiça Eleitoral apontam que o grau de instrução dos candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito em Araras pode ser considerado alto. Conforme os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), quase metade dos candidatos a um cargo na cidade têm Curso Superior Incompleto ou Completo – situação de mais de 47% dos pleiteantes a algum cargo eletivo.

Somente um candidato em Araras está enquadrado no quesito ‘lê e escreve’ – requisito mínimo para se candidatar, já que analfabetos são inelegíveis. Enquanto isso, outros 11 nomes têm ensino fundamental incompleto, ou seja, não cursaram os estudos básicos. São pouco menos de 6% dos candidatos de Araras nas duas faixas.

Já candidatos com Ensino Médio Completo e incompleto são 70 – apenas um deles não completou o Ensino Médio. Isso representa 34% dos concorrentes.

Treze candidatos (6,34% do total) iniciaram os estudos em curso superior – faculdade, por exemplo –, mas estes acabaram não encerrando esses estudos.

Surpreende a faixa dos que têm o Superior Completo. São 85 candidatos, dos 205 de Araras, o que representa 41,46% dos concorrentes.

Os números destoam da média nacional. O Brasil tem nas eleições de 2016 a maior faixa entre os que têm ensino médio completo: 184.670 candidatos, dos 493.695, o que representa 37,41%.

Enquanto em Araras 41% têm curso superior, no Brasil essa média cai pela metade, para 21%.

Já no tipo de atividade que desempenham os candidatos destaque para os servidores públicos municipais. Em Araras, segundo o TSE, são 21 servidores nas eleições. A profissão mais freqüente, depois, é a de advogado (são 13 na disputa), seguido por empresário (12), comerciante (9), médico (8), dentre outras. Apenas um agricultor se declara candidato em Araras. Candidatos que se declararam em outras profissões, que as não elencadas pelo TSE, são 48,11%.

No Brasil a maior parte dos candidatos que declararam trabalhar numa das áreas listadas pelo TSE é de agricultores. São 35.599 trabalhadores nessa classe, no país, que são candidatos (16.54%).

Depois os servidores municipais assumem a vice-liderança. No Brasil são quase 32 mil candidatos dentre servidores municipais (14.85%). Comerciantes candidatos são 31.892 (14.82%). Candidatos que se declararam em outras profissões, que as não elencadas pelo TSE, são 90.088 (41.87%).

Quando se leva em conta o fator ‘Cor/Raça’ Araras tem 76% dos candidatos brancos, 13% pardos, 10% da cor/raça preta e 1% da cor/raça amarela.

Já na proporcionalidade entre homens e mulheres na campanha, o limite em Araras e no Brasil tem sido respeitado. No Brasil 32% das candidaturas são de mulheres. Em Araras o número passa bem pouco dos 30% exigidos. Do total de 205 candidatos, 63 são mulheres – todas candidatas à vereança. Os homens são pouco mais de 69% dos candidatos em Araras – são 132 candidatos a vereador, 5 candidatos a prefeito e 5 candidatos a vice-prefeito.

90% de candidatos a prefeito e vice têm Curso Superior

Apenas um dos dez candidatos a prefeito e vice-prefeito em Araras não tem Ensino Superior Completo. O candidato que não está no grupo tem o Ensino Médio Completo, enquanto os outros nove candidatos têm formação universitária.

Todos os candidatos a prefeito de Araras têm curso superior. Bonezinho Corrochel (PTB) é formado em Gestão Pública; Breno Cortella (PDT), Pedrinho Eliseu (PSDB) e Du Severino (PTN) são advogados; Paulinho Nascimento (PSD) é engenheiro.

Dos candidatos a vice-prefeito, Irineu Maretto (PSD), vice de Paulinho, é empresário, e tem grau de instrução até o Ensino Médio Completo. Já os demais têm Ensino Superior Completo: Paulo Campanholo (PTN), vice de Du Severino, é advogado. Donizeti de Lima (PP), vice de Bonezinho Corrochel, e Luiz Emílio Salomé, vice de Pedrinho Eliseu, são médicos. Já Nelsinho Barbosa (PSC), vice de Breno Cortella, é enfermeiro, também com nível superior.