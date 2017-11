Mais de 3 mil alunos de Araras participam do Enem 2017

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Araras tem 3.094 inscritos para participar do Enem 2017 (Exame Nacional...

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Araras tem 3.094 inscritos para participar do Enem 2017 (Exame Nacional do Ensino Médio) que acontece amanhã (5) e no próximo domingo (12), a partir das 12h (horário de abertura dos portões). O início dos testes será às 13h30, mas os portões fecham às 13h. Ainda de acordo com o instituto os candidatos não devem deixar para acessar seus Cartões de Confirmação da Inscrição na última hora.

Ao meio dia desta sexta-feira (3), apenas 3,78% dos inscritos no Enem tinham consultado seu Cartão de Confirmação da Inscrição, que traz a informação sobre o local de prova. Isso representa mais de 5,2 milhões de participantes. O Nordeste era a região mais adiantada no acesso aos cartões. Por isso desde o dia 1º de novembro, o Inep está enviando e-mails para os participantes que ainda não procuraram saber onde farão as provas, que o façam o mais breve possível.

O Inep orienta que os inscritos no Enem acessem o documento com a maior antecedência possível para que tenham tempo de programar seu deslocamento até os locais de prova. O Cartão de Confirmação está disponível desde 20 de outubro, na Página do Participante (https://enem.inep.gov.br/participante/) e no Aplicativo do Enem, desde que seja atualizado nas lojas Google Play (para Android) ou App Store (para IOS). O Cartão informa o número de inscrição; a data, hora e local das provas; a opção de língua estrangeira escolhida e os atendimentos específicos e/ou especializados, caso tenham sido solicitados.

Para acessar o Cartão de Confirmação do Estudante é necessário informar o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. Um passo a passo para recuperação da senha está disponível na Página do Participante para aqueles que a esqueceram. Não é obrigatório levar o Cartão de Confirmação impresso no dia das provas. O Enem 2017 será aplicado em 12.432 locais de prova, distribuídos em 1.725 cidades brasileiras.

Dicas para bom rendimento no Enem

Com o Enem vem a tensão e a ansiedade dominando os estudantes. Segredos para conquistar a melhor nota não tem, mas alguns truques podem ajudar bastante. O professor Roberto Pereira, de uma empresa que já desenvolveu um método de ensino interativo e que tem um curso especializado na preparação de jovens para as provas, aponta algumas dicas para ajudar os candidatos a garantirem um bom rendimento na hora de estudar e da prova.

• Faça das cores sua aliada: as canetas marca-texto ou coloridas são ótimas para ser usadas, pois destacam os pontos fundamentais do conteúdo e se tornam guias para a assimilação dos temas

• Vá além do lápis, papel e caneta: a internet é uma ferramenta e tanto para pesquisar e aprofundar sobre determinados conteúdos, mas a dica é apostar também em documentários e filmes, que contextualizam e levam o estudante para mais próximo do real.

• Conheça seus limites: respeitar o relógio biológico é a chave para eficiência. Seja dia ou noite, o importante é estudar no período do dia em que a mente está mais ativa, evitando forçar os estudos madrugadas a dentro.

• Simule o máximo que conseguir: reproduzir o cenário que será enfrentado permite que o estudante identifique as zonas de maior dificuldade e o ajude no dia da prova, traçando metas e as melhores formas de enfrentar a prova. Controle a ansiedade

• Cuidados com a alimentação também são muito importantes para encarar a maratona de questões. Uma refeição pesada torna o processo de digestão lento, prejudicando o rendimento do candidato.