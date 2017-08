Mais de 1,2 mil doses de vacina antiviral foram aplicadas em campanha no Cemitério

Foram aplicadas 1.280 doses de vacina antiviral em cães e gatos no último sábado (19), durante campanha realizada na praça do Cemitério Municipal. A...

Foram aplicadas 1.280 doses de vacina antiviral em cães e gatos no último sábado (19), durante campanha realizada na praça do Cemitério Municipal. A ação, organizada pelo Grupo Banzé em parceria com o Inpama (Instituto Nacional de Proteção Animal e Meio Ambiente), foi voltada para protetores de animais e população e foi totalmente gratuita. O balanço é dos organizadores do evento.

De acordo com Fredo Júnior, que representa o Grupo Banzé, a campanha atingiu um resultado bastante satisfatório. Foram disponibilizadas 1 mil doses para cães e 500 para gatos.

A vacinação teve supervisão direta do presidente do instituto, Carlos Ferreira, mais conhecido como Carlão da Proteção, criador da entidade que atende mais de 72 municípios no estado de São Paulo. Eles já vacinaram 58 mil animais (cães e gatos), além de 26 mil castrações em todo as regiões de São Paulo, e interior de São Paulo, entre 2013 e 2016.

A intenção do Grupo Banzé junto ao Inpama é incluir esta vacinação no calendário anual de Araras.

As vacinas foram oferecidas apenas no local e não foram liberadas para serem levadas para casa. A campanha tinha como objetivo possibilitar que proprietários imunizassem seus animais gratuitamente, uma vez que o custo destas vacinas, aplicadas apenas em clínicas particulares, é alto. O valor das vacinas que serão aplicadas giram na média de R$ 90,00 a R$ 100,00.

Fredo explicou que a vacinação tem um percentual de imunização extremamente eficaz, tanto para animais que ficam somente dentro de casa, como aqueles que circulam fora de casa (como é o caso dos gatos). “A imunização chega a 90% nos felinos e 98% nos cães – imunizando-os contra cinomose e parvavirose que é devastadora”, comentou ele ao incentivar a vacinação.

A ação teve o apoio de várias entidades particulares e também da Prefeitura de Araras.