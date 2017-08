Mais de 1000 crianças já praticam tênis em projeto

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Esportes, junto com o Instituo Tênis e a Associação Tênis para a Vida, o projeto criado para ensinar...

Os alunos já iniciaram aulas, segundo a pasta. “O objetivo é atrair o maior número de praticantes da modalidade e difundir o esporte em todas as classes sociais. Já temos alguns projetos prontos para a construção de quadras por toda a cidade”, afirmou o prefeito Pedrinho Eliseu.

Acompanhado do secretário de Esportes, Douglas Marcucci, do vereador Marcelo de Oliveira (PRB) e do professor de tênis, Ivan Cressoni, o Chefe do Executivo participou um pouco das aulas que são ministradas aos pequenos na última semana. (Redação)

Projeto visa aumentar base de tenistas em Araras

Desde o começo do ano a Secretaria Municipal de Esportes e a Associação Tênis Para a Vida, do Instituto Tênis, estão em parceria num projeto cujo principal objetivo é ampliar a base de tenistas na cidade de Araras através da implementação de uma metodologia própria de trabalho que inclui ferramentas específicas de acompanhamento, controle e gestão.

O projeto visa descobrir novos talentos e oferecer uma oportunidade de vida para as crianças que poderão utilizar a modalidade como ferramenta de formação e educação.

O projeto em âmbito nacional, atingiu 17 mil pessoas em 2016 e planeja alcançar 23 mil participantes em 2017 em todo o Brasil. A iniciativa conta com os investimentos das seguintes empresas: Itaú, Vivo, Ache, Alupar, Raizen, AES,Usina Alta-Mogiana, Tramontina e Fundação Lemann.