Maioria dos crimes tem queda de janeiro a outubro

Número de homicídios tem queda de 50% neste ano, se comparado com 2016; furto de veículo também caiu, mas roubo aumentou

O registro de crimes letais como homicídios e os de violência contra as vítimas como roubos, por exemplo, teve queda de janeiro a outubro deste ano. Os dados foram divulgados pelo capitão da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras, Helington Ilgges da Silva, que aponta que a cidade cumpriu a meta do programa São Paulo Contra o Crime.

O SP Contra o Crime é um sistema de metas fixado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para as polícias e tem o objetivo de reduzir os índices de criminalidade em todo o Estado, além de premiar os policiais com bom desempenho.

Ilgges informa que a subtração de veículos (furtos e roubos) continua como ponto delicado da segurança pública de Araras. “O problema não é atual, mas antes era maior no caso do furto de veículos. Intensificamos o combate neste ponto e com auxílio da GCM (Guarda Civil Municipal). Porém, teve aumento do roubo de veículos”, esclarece.

Mesmo assim, de janeiro a outubro deste ano o índice teve queda se somados os registros dos dois crimes. Em tempo: a SSP utiliza na estatística o padrão subtração de veículos e que é uma soma do total de furtos e roubos. Segundo o capitão, a redução se deve ao constante combate da PM para reduzir o crime e pondera que a maioria das quadrilhas que agem na cidade é oriunda de cidades que ficam nos arredores de Campinas.

“Geralmente, os membros dessas quadrilhas praticam crimes e levam os veículos para a área rural, principalmente na divisa entre Araras e Leme. Lá, retiram peças que serão comercializadas pelo mercado negro e abandonam o resto nos chamados cemitérios”, explica.

Desde janeiro “cemitérios” de veículos subtraídos foram localizados na divisa entre Araras e Leme e os veículos localizados foram furtados ou roubados nas duas cidades. A explicação do uso da região pelas quadrilhas se deve à facilidade das rotas de fuga dos integrantes, além da proximidade entre as cidades da região.

“Reconheço que o mês de outubro não foi bom, pois teve aumento do número de roubo de veículos. Porém, na somatória de todos os meses, tivemos queda na comparação com mesmo período de 2016”, reforça o capitão.

Ilgges disse que de janeiro a outubro deste ano 314 veículos foram levados pelos criminosos em Araras contra 326 na comparação com mesmo período do ano passado, queda de 4%. Do total de 314, 54 foram roubados (quando existe ameaça ou violência contra a vítima) em 2017 contra 34 em 2016. Os furtos caíram e passaram de 292 (2016) para 260 neste ano.

Questionado das possíveis soluções que podem ser aplicadas para reduzir os registros, o capitão apontou a falta de uma legislação rigorosa para punir o criminoso. “A lei hoje é muito branda e no caso do furto de veículos, por exemplo, o suspeito ou criminoso pode responder em liberdade. Portanto, a pessoa que comete o delito tem que saber que será punida, mas a lei atual não permite”, respondeu.

Homicídios têm queda de 50%

De todos os dados criminais apresentados o de homicídios foi o que mais registrou queda de janeiro a outubro deste ano. Em 2016, 12 pessoas foram assassinadas na cidade contra seis no mesmo período de 2017, queda de 50%. “A redução mostra que a violência não é a problemática principal em Araras e cito o latrocínio com registro zero neste ano”, salienta.

O número de roubos em geral também caiu no mesmo período de 241 (2016) para 207 neste ano, queda de 14%. Ilgges informa que o principal alvo dos bandidos são os celulares e os casos de roubo de residência em Araras são poucos.

“O trabalho para conter os criminosos é constante e temos parceria com a GCM (Guarda Civil Municipal), que tem auxiliado durante as operações. Sabemos que no caso dos furtos de veículos a maioria ocorre na região central, em consequência do alto número de pessoas que circulam diariamente”, finaliza.

Crimes registrados pela PM

Crime 2016 2017

Homicídios 12 6

Latrocínio 0 0

Roubo geral 241 207

Subtração de veículos 326 314

Roubo de veículos 34 54

Furto de veículos 292 260

Fonte: Polícia Militar de Araras