Maior organização de networking de negócios do mundo lança equipe em Araras

O BNI Regional Rota das Bandeiras lança sua primeira equipe em Araras amanhã, sexta-feira (23). O lançamento ocorre no salão DB Eventos, às 7h. O salão é localizado na Avenida Maria Aparecida Muniz Michelin, 1010, região norte da cidade.

O BNI “disponibiliza um ambiente positivo, sustentável e estruturado que potencializa a troca de referências qualificadas de negócio”. O BNI é a maior e bem mais sucedida organização de Networking de negócios do mundo e oferece aos membros a oportunidade de compartilhar ideias, contatos e, acima de tudo, indicações e referências de negócio.

Nos últimos anos os membros do BNI passaram milhões de referências que geraram bilhões de reais em negócios em todo o mundo. O BNI é uma organização profissional que reúne empresários de profissionais liberais dos mais diversos ramos e permite apenas uma pessoa por profissão em cada grupo.

Cada membro de um grupo do BNI carrega consigo os cartões de visita dos outros membros. Desta forma sempre que se depara com um cliente, fornecedor, amigo ou conhecido que precisa de um produto ou serviço que um membro do seu grupo pode fornecer, ele irá recomendá-lo e entregar o cartão desse membro.

Ou seja, o grupo se baseia no princípio da reciprocidade: “Se eu te ajudar você vai querer me ajudar”, explica o BNI.

Em 2015, eram 190 mil membros do BNI em todo o mundo e eles passaram 7,7 milhões de referências que resultaram em mais de U$ 9,3 bilhões em negócios. Desde 1985 as referências geradas dentro do BNI geraram U$ 51 bilhões em negócios por todo o mundo, segundo a organização.