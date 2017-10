Justiça obriga Secretaria de Educação a oferecer monitor para aluno autista

Sentença do juiz da Vara da Infância e Juventude é a primeira que envolve a Secretaria Municipal de Educação neste ano, que pode recorrer...

Compartilhe em suas redes sociais!

Sentença do juiz da Vara da Infância e Juventude é a primeira que envolve a Secretaria Municipal de Educação neste ano, que pode recorrer da decisão; rede tem déficit de monitores

A mãe de um aluno autista que estuda na rede municipal de ensino ganhou na Justiça o direito do filho ter o acompanhamento de um monitor. A sentença foi proferida pelo juiz Rafael Pavan de Moraes Filgueira, da Vara da Infância e Juventude. A Secretaria Municipal de Educação não se posicionou sobre o caso, mas pode recorrer até amanhã (4).

A ação tramita em segredo de justiça, portanto, o nome da criança e da sua genitora não podem ser divulgados. Marília Tognasca Macedo, advogada do caso, explica que a ação existe desde junho deste ano e antes da sentença o juiz já tinha expedido uma liminar.

O caso chama atenção e pode confirmar o déficit de monitores para alunos da rede municipal de ensino com necessidades especiais, todos em regime de inclusão escolar. A inclusão tem garantia da TEA (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), de nº 12.764/12.

A TEA diz que em “casos de comprovada necessidade, o menor estudante terá direito à acompanhante especializado em classes comuns de ensino regular”. Macedo enfatiza que “toda criança e adolescente com TEA tem direito a educação e atendimento educacional especializado e é do Poder Público a tarefa de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação desse direito”, explica.

Ela relata que o caso começou em fevereiro deste ano, quando a criança estudava na Emeief Maria Lordes Mattar, Jardim Copacabana, zona sul, e precisou ser afastada. “Ele estava com dificuldades na escola e não tinha um monitor para o acompanhar”, disse.

A criança parou de ir à escola e passou por uma neuropediatra, que realizou exames e confirmou o autismo. “A neuropediatra emitiu um laudo para a criança ficar afastada da escola, ocorrido em março, até que a situação fosse resolvida pela Secretaria Municipal de Educação”, afirma Macedo.

Antes da família decidir encaminhar o caso à Justiça foi requerido a presença de um monitor para o aluno, mas a Educação recusou e prometeu que atenderia a criança em sua residência duas vezes na semana. A advogada disse que a promessa não foi cumprida, sendo que o profissional compareceu apenas duas vezes.

Em junho deste ano o caso foi para a Justiça e a decisão saiu há 15 dias pela liminar. O juiz determina a “disponibilização de profissional exclusivo e especializado para melhor desenvolvimento educacional do infante, em 15 dias”.

Caso a Educação não cumprisse, “teria que pagar multa de R$ 300 por dia, corrigida a partir do ajuizamento da ação, valores que serão consolidados na época da eventual execução forçada”, conforme consta na decisão do juiz.

A advogada disse que a Prefeitura cumpriu a liminar antes do prazo (15 dias), que ainda está vigente. A criança foi transferida para a Emeief Ignácio Zurita Neto, Jardim São João, zona norte, em função da mudança de endereço residencial de sua mãe, e hoje conta com profissional qualificado para atendimento, conforme determina a lei e a liminar do juiz.

“Além do cumprimento da liminar a Educação ofereceu suporte para a criança com atividades extras, já que ela ficou muito tempo afastada da sala de aula e precisa acompanhar os demais alunos”, finaliza a advogada.

Educação tem déficit de monitores para alunos especiais

Tribuna encaminhou e-mail para a Secretaria Municipal de Educação sobre o caso, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno. Recentemente, a pasta reconheceu o déficit de 40 vagas para estagiários responsáveis para dar suporte aos alunos em inclusão escolar.

O número ideal seria 92 e hoje apenas 52 trabalham n função. A pasta disse que está abrindo um processo seletivo para completar o quadro atual. A Educação tem na rede 360 alunos em inclusão escolar em 41 classes regulares.

Os alunos possuem algum tipo de deficiência (física ou mental) como Síndrome de Down, autismo, cadeirantes e dependem de profissionais. Estes profissionais trabalham junto com o professor (a) e são responsáveis pelo auxílio com alimentação, higiene e outras atividades desenvolvidas na sala de aula.