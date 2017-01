Mãe e filha se reencontram depois de 23 anos separadas

A emoção marcou o reencontro da moradora de rua Rita de Cássia dos Santos, 45 anos, com a filha Flávia Roberta Alcântara, de 27...

A emoção marcou o reencontro da moradora de rua Rita de Cássia dos Santos, 45 anos, com a filha Flávia Roberta Alcântara, de 27 anos, na tarde do último sábado (14). Mãe e filha foram separadas há 23 anos e o reencontro foi possível graças ao trabalho da ONG (Organização Não-Governamental) ASS (Associação Separados Para o Senhor), com sede no Jardim São Nicolau, zona oeste.

Voluntários da ONG participaram dos preparos para o dia, realizado no jardim do Hotel Marques, Centro. O grande momento contou com a presença de um coral da própria associação, além de representantes do Centro Pop (Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua) Narciso Gomes, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, Centro.

Separada da mãe aos quatro anos, Flávia disse para Tribuna que foi criada pelos avós. “Meu avô faleceu quando eu tinha apenas sete anos e a minha avó faleceu há cinco meses. Sinto falta deles, pois me criaram com carinho e até era mimada”, recorda.

Flávia é casada e reside ao lado do esposo e do filho Alexandre, de nove anos. Ela também mora com o pai, que é ex-marido de Rita. “Ele veio morar com minha família recentemente”, disse. Ela relata que cresceu com a única informação que tinha recebido sobre sua mãe. “Sempre me disseram que ela tinha morrido”, cita.

Porém, disse que tem recordação da presença de uma mulher que sempre levava bonecas para ela. “Acho que eu tinha uns cinco ou seis anos e hoje sei que era minha mãe”, relatou.

Os anos passaram e Flávia falou que há três anos conseguiu o número do celular de uma mulher que seria sua mãe. “Liguei para ela, mas senti que não ficou muito feliz pela ligação e deixei quieto, não fui mais atrás”, contou.

Mas a situação mudou depois do contado de uma das voluntárias da ONG, Vanessa Trevisan, que realiza trabalho com moradores em situação de rua. “Uma prima minha de Santos/SP contou que a Vanessa tinha entrado em contato com ela, pelo Facebook, e disse que minha mãe estava viva e me procurava. No começo eu nem liguei, aliás, achei estranho e pensei que fosse truque ou golpe”, explicou.

Curiosa, mandou mensagem para o celular de Vanessa e assim surgiu a primeira oportunidade para conversar com sua mãe. “Eu fiquei sem acreditar até o momento que ela falou de situações vividas na minha infância que apenas eu e minha mãe sabíamos. Não agüentei e chorei muito de emoção”, disse.

Ao ver a mãe pela primeira vez no último sábado, disse que o sentimento foi inedito em sua vida. “Ver a minha mãe pela primeira vez foi uma emoção que não sei como explicar. Sempre tive inveja das minhas amigas, pois elas tinham mães e eu não”, disse.

Juntas novamente, mãe e filha preparam o futuro que ainda é incerto. “O que importa é que hoje nos conhecemos e ela até falou com meu filho Alexandre”, disse. “Tenho uma filha e um neto, é muito emocionante”, resume Rita.