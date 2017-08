Macarenko na cadeia O ex-prefeito de Leme, Geraldo Macarenko, está preso. Ele foi condenado por peculato e estava foragido, mas após procedimento investigatório...

Macarenko na cadeia

O ex-prefeito de Leme, Geraldo Macarenko, está preso. Ele foi condenado por peculato e estava foragido, mas após procedimento investigatório criminal instaurado na Promotoria de Justiça de Leme, pelo promotor Leandro Viola, Macarenko foi localizado e preso em Miami, nos Estados Unidos, na quinta-feira (10). Ele foi condenado por desvio de recursos públicos. Após a expedição do mandado de prisão, em abril de 2016, Macarenko fugiu. Agora, além de ter que cumprir a pena a que foi condenado no Brasil, ele deverá responder também por crime de fraude cometido em solo norte-americano.

Menos traumático – 1

A Secretaria Municipal de Saúde informou na tarde de ontem que passa a disponibilizar duas linhas para pacientes que precisam se locomover até hospitais de Campinas – uma de manhã e outra a tarde. Até então, apenas um veículo levava todos os pacientes bem de manhã, praticamente de madrugada, mas quem era atendido num dos hospitais de Campinas de manhã, precisava aguardar até o fim da tarde para retornar para Araras. Agora, um veículo levará pacientes agendados para a parte da manhã, voltando mais cedo pra casa, e outro veículo para os pacientes da tarde.

Menos traumático – 2

Trata-se de um pedido antigo dos pacientes que precisam precisam ser atendidos em outras cidades. O problema foi sendo prorrogado, mas o atual governo municipal resolveu a situação. Lógico que terá um custo maior ao Município, mas merecido para quem já está adoecido. Quem também está comemorando é o vereador Marcelo de Oliveira (PRB), um dos que vinha reivindicando a melhoria desse serviço há anos.

Minha família

Em comemoração aos 155 anos de fundação de Araras, a Casa da Memória promove o Projeto “A Minha História”, ao gravar histórias da população ararense. A coleta de depoimentos acontece de 16 a 18 de agosto. Importante ressaltar que qualquer família ararense que tenha dado qualquer tipo de contribuição para o desenvolvimento da cidade, pode gravar seu depoimento. Ou seja, o projeto não se restringe apenas às “famílias mais abastadas” da cidade.

Bandeirantes –1

De olho no cargo máximo do Estado, a cúpula do atual governo estadual ainda não decidiu quem será candidato a governador, em 2018. Geraldo Alckmin não poderá mais ser reeleito, e está de olho na candidatura à presidência. Seu vice, Márcio França (PSB), está pressionando para ser o candidato do grupo, colocando na mesa de negociações o apoio de seu partido para o tucano tentar o Planalto. De outro lado, o presidente da República, Michel Temer (PMDB), daria apoio a Alckmin caso este apoiasse Paulo Skaf (PMDB) para o governo do Estado. Outros tucanos também querem a candidatura ao Estado, mas trabalhando por fora está o prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), de olho no Planalto e também no Palácio dos Bandeirantes. Nota-se que ainda não há um acordo com o grupão do governo estadual, tudo dependendo de como o PSDB vai articular sua candidatura à presidência da República.

Bandeirantes – 2

As atenções estão voltadas para quem será o candidato ao governo do Estado pelo governo, para os adversários definiram suas estratégias. Mas a oposição também está atuando nos bastidores. O PMDB certamente terá Paulo Skaf como candidato, apesar de a senadora Marta Suplicy também reivindicar a vaga. O PT pode ter Fernando Hadadd, Luiz Marinho ou até mesmo Eduardo Suplicy. Celso Russomano (PRB), Gilberto Kassab (PSD) e Carlos Giannazy (PSOL) também podem entrar na disputa.

Rompido?

O vereador Jackson de Jesus (PROS) não esconde de ninguém que está estremecido com o governo municipal. Publicamente, nas sessões, é nítido que o vereador procura sempre se digladiar com o vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) e também com o vereador José Roberto Apolari (PTB). O vereador talvez tenha concluído que pode “capitanear” o grupo político do ex-prefeito Brambila (PT) e do ex-vereador Breno Cortella (PDT) e, consequentemente, se projetar como prefeiturável em 2020. Nos bastidores, o que se comenta é que Jackson já teria até entregue cargos que indicou na Prefeitura e também deixou à disposição do presidente Pedro Eliseu (DEM) o cargo de diretor administrativo da Câmara, que hoje é ocupado por um de seus aliados, o advogado Anselmo Malvestiti.

Oposição nos bastidores

A vereadora Deise Olímpio (PSC), dizem, também não teria pretensão nenhuma de compor com o governo Pedrinho Eliseu (PSDB). A líder do PSC ainda não elevou o tom na Tribuna da Câmara e muitos a rotulam de “oposição velada”, mas na verdade Deise só teria optado nesse primeiro momento em não pesar no tom das críticas, nos microfones, porém nos bastidores estaria atuando de forma pesada contra o governo, dificultando votações de projetos e elaborando pareceres que são contra as pretensões do Executivo.

Câmara sem posições definidas

É notório que o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) a cada sessão tem tido dificuldade em consolidar sua base. Nucci (PR), Baiano (PSD), Deise (PSC) e Jackson (PROS) já sinalizaram que não serão oposição ferrenha, porém parecem estar longe de dar sustentação ao governo e não devem mudar de posição. Regina Corrochel (PTB) e Marcelo de Oliveira (PRB) estariam neutros, porém próximos de Pedrinho, e poderiam fidelizar com mais facilidade. Fidelizados completamente com as pretensões de Pedrinho tem, claro, seu pai Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), José Roberto Apolari (PTB), Eduardo Elias Dias (PHS) e Carlos Jacovetti (Rede). O objetivo de Pedrinho, nos próximos meses, segundo a rádio corredor, é chegar a pelo menos oito vereadores fechados e compromissados com todas as agendas de votações da administração.

Distritão

Devem se consolidar no Congresso Nacional nas próximas semanas o famoso distritão. Neste modelo de reforma política, os mais votados são eleitos de forma direta nas eleições proporcionais (vereadores e deputados). Em Araras, por exemplo, nessa legislatura os vereadores Nucci (PR) e Jacovetti (Rede), eleitos com poucos votos (ambos não ficaram entre os 11 mais votados), se já tivesse valendo o distritão, o então vereador Valdevir Carlos Anadão – Dê (PT) e Miriam Vanessa (PSB) seriam os eleitos no lugar de Nucci e Jacovetti. Observadores políticos entendem que esse sistema acaba beneficiando quem já está no mandato. Em Araras, o corte para ficar entre os 11 mais votados em 2020 deverá girar em torno de 1.200 a 1.400 votos.

TORPEDO

“Foram reuniões e conversas importantes que envolveram os comerciantes. A fiscalização da GM é positiva em vários aspectos, principalmente da segurança para quem circula pelo Centro”.

Do secretário municipal de Segurança, Moisés Furlan, sobre a implantação da nova zona azul em Araras.