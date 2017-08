Luto: morre um dos mais antigos dentistas de Araras

Morreu aos 103 anos José Dias Bertoni, considerado um dos mais antigos e tradicionais dentistas ararenses. De acordo com a Funerária Municipal, Bertoni...

Morreu aos 103 anos José Dias Bertoni, considerado um dos mais antigos e tradicionais dentistas ararenses. De acordo com a Funerária Municipal, Bertoni faleceu no último domingo (20) e seu corpo foi velado e sepultado no mesmo dia, às 17h, no Cemitério Municipal.

A história de vida do dentista era muito rica, tanto que recebeu destaque na página “Personagem do Bairro” da Tribuna no Bairro, caderno que circulou em junho deste ano. Na ocasião, Bertoni contou um pouco da sua história e que incluiu os 50 anos de atividade na profissão.

Mesmo com idade avançada, o consultório do dentista tinha sido fechado há apenas três anos e durante décadas funcionou em uma casa na Rua Júlio Mesquita, perto da Escola Estadual Doutor Cesário Coimbra, Centro. José Dias Bertoni deixa a esposa Aurea Barga Bertoni, de 96 anos, dois filhos, quatro netos e três bisnetos.