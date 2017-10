Lutadores disputam Brasileiro de Muay Thai Amador em Bragança

Um grupo de quatro lutadores ararenses, a Team Rocha Araras, disputa no próximo sábado (14) o Campeonato Brasileiro de Muay Thai Amador, na cidade...

Compartilhe em suas redes sociais!

Um grupo de quatro lutadores ararenses, a Team Rocha Araras, disputa no próximo sábado (14) o Campeonato Brasileiro de Muay Thai Amador, na cidade de Bragança Paulista. A organização é da Confederação Brasileira de Muay Thai-BT

Estarão em Braganha competindo os atletas Thiago Paes (estreanto, meio pesado adulto), Tiago Campagna (estreante, super pesado adulto), Thiago Bueno (estreante, médio adulto) e Guilherme Batista (estreante, médio sub-17).

Eles treinam na Academia World Fitness e estão se preparando para essa competição há meses. O muay thai é uma modalidade esportiva de luta, com bastante contato físico, conhecido também como boxe tailandês. Inclui golpes de combate em pé e caracteriza-se pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés.

Esse grupo ararense conta com o apoio da Academia World Fitness e Body Factor Suplementos Alimentares, além do acompanhamento do fisioterapeuta e fisiologista Fabrício Campos Kuroda.