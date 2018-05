Esta edição especial de Dia das Mães traz mãe e filha, para celebrar a data. Ambas vestem look da Visual By Ciça Cabrine. Make...

Compartilhe em suas redes sociais!

Esta edição especial de Dia das Mães traz mãe e filha, para celebrar a data. Ambas vestem look da Visual By Ciça Cabrine. Make e hair Atelier Angel e Raphael. Produção de Rebeca Petrucci. Clique do Fokka.