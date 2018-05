Lua de mel

O clima extremamente amistoso entre o ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e o atual prefeito de Araras, Carlos Alberto Jacovetti (Rede), conduzido ao comando da...

O clima extremamente amistoso entre o ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e o atual prefeito de Araras, Carlos Alberto Jacovetti (Rede), conduzido ao comando da Prefeitura de Araras por determinação da Justiça Eleitoral, parece demonstrar um real alinhamento de ideias em relação à necessidade de continuidade na administração da cidade. De fato Jacovetti, o novo prefeito de Araras, prometeu “esperar” as novas eleições e apenas “tocar o barco” nesse período sem grandes mudanças, mas mesmo que o período de espera seja apenas de 45 dias, o vereador da Rede e prefeito de Araras vai conseguir seguir na administração cumprindo objetivos que podem até mesmo contrariar seus próprios entendimentos?

Calmaria…

Para quem conhece os meandros da administração pública e da política, o indicativo é que será uma árdua tarefa ao próprio prefeito Carlos Jacovetti (Rede) administrar Araras seguindo os entendimentos do antecessor Pedrinho Eliseu (PSDB). Afinal ambos têm entendimentos, em alguns pontos, muito distintos, e há quem aposte que se as eleições municipais tardarem muito, naturalmente Jacovetti terá que adotar medidas que podem desagradar ao antecessor. Até pequenas rotinas diárias das pastas podem gerar pequenas rusgas, que com o tempo podem virar uma bola de neve. Sobre o uso de radares, por exemplo: Pedrinho é contra, Jacovetti entende como “necessários”. O atual prefeito vai evitar a adoção do mecanismo ou pode entender que, com a caneta na mão, deve seguir o que pensa e voltar a usar os equipamentos?

Fidelidade do alto escalão

O novo prefeito de Araras, Carlos Alberto Jacovetti, também terá que lidar com a “fidelidade” de nomes do alto escalão municipal ao ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). É inegável a hipótese de que alguns nomes estejam acostumados com a linha de trabalho de Eliseu, e que a linha de trabalho do novo comandante pode causar ao menos uma fissura, mesmo que em sutis detalhes. Jacovetti, de fato, parece bastante disposto a mudar pouco, mas naturalmente, com o passar dos dias, terá que cuidar da Prefeitura de acordo com seus ideais.

Sucessão tranquila…

Quando o então presidente da Câmara, Nelson Brambilla, foi notificado para assumir a Prefeitura de Araras em meados de 2009 (ele e Pedrinho Eliseu eram considerados ‘aliados políticos’) o tom harmônico entre ele e Pedrinho era muito parecido ao adotado agora entre Pedrinho e Jacovetti. Na época Brambilla mostrou serenidade ao tratar do assunto e chegou a citar que não iria trocar secretariado ou fazer qualquer outra alteração. “Sei que é por curto prazo e temporário. É um momento de grande turbulência política e preciso ter bom senso, muita razão, para que a cidade não sofra nenhum tipo de prejuízo”, declarou Brambilla em 2009. De fato o ex-prefeito tocou um bom tempo a Prefeitura sem alterações, mas com a responsabilidade em mãos e o longo tempo de impedimento de Pedrinho, acabou naturalmente nomeando ocupantes dos cargos de alto escalão de sua própria confiança. Na época isso causou nítida cisão entre ele e o grupo de Pedrinho, que não digeriu as alterações. Por isso é recorrente a dúvida se o que ocorreu há pouco menos de 10 anos não pode se repetir. Afinal, quanto tempo um prefeito interino consegue conduzir o governo sem alterar a estrutura de seu antecessor?

Correndo atrás

Virtual pré-candidato a prefeito de Araras numa eventual nova eleição, o ex-vereador Bonezinho Corrochel (PTB) segue trabalhando e fazendo aparições. No sábado passado (19) o petebista esteve no Evento do Rotary Alvorada. Corrohel chegou acompanhado dos vereadores de oposição Regina Corrochel (PTB), Deise Olímpio (PSC) e Jackson de Jesus (Pros). Aliados a Bonezinho indicam que a aproximação é de fato notória. Todos até postaram fotos em suas redes sociais com Bonezinho, o que daria mostras que devem caminhar com ele nas novas eleições.

Entre a cruz e a espada

Em eventual candidatura a prefeito de Bonezinho Corrochel fatalmente uma situação desconfortável pode atingir o vereador José Roberto Apolari (PTB). Adeptos de Bonezinho atribuem a vitória de Apolari também a apoios de Corrochel e consideram que Apolari teria virado as costas para o grupo do petebista. Se Bonezinho, de fato, entrar na disputa, e Apolari apoiar o candidato de Pedrinho ou o próprio ex-prefeito, correligionários consideram que apoio explicitamente contra um nome do partido seria a gota d’água – muitos já apontam que se isso ocorrer, vislumbram “infidelidade partidária e possível expulsão do partido”, ao entenderem como “incoerente” um vereador do PTB não apoiar um candidato a prefeito do próprio partido.

Cutucando politicamente

O radialista Marcelo Fachini (MDB) teria criticado duramente nos últimos dias Bonezinho Corrochel, pretenso candidato a prefeito em eleições suplementares. Fachini, que visivelmente não demonstra ‘afeto’ por Nelson Brambilla (PSB) e seus apoiadores, teria criticado a união pretensa entre o ex-prefeito Brambilla e Corrochel, apontando que a ideia era apenas derrotar Pedrinho Eliseu (PSDB). Nos bastidores aliados de ambos novamente rebateram o radialista, relembrando que em 2008/2009 Fachini e Pedrinho “não se toleravam” e já em 2016 a relação de ódio parece ter, repentinamente, terminado, e ainda culminado em casamento político.

De calça curta

O deputado federal Nelson Marquezelli (PTB) caiu na internet literalmente de calça curta. O deputado pirassununguense – que tem forte atuação política em Araras – teve vídeo seu, em defesa dos protestos dos caminhoneiros, ‘viralizado’, mas não pelo conteúdo de sua fala em defesa da classe, e sim pelo fato de gravar o vídeo usando camisa e gravata. O desavisado deputado gravou, vestido formalmente na metade de cima do corpo, sentado à mesa de vidro e não notou que o tampo da mesa não escondeu que ele estava não de calça, mas vestindo short – os mais maldosos chegaram a indicar que seria cueca samba-canção. O mais curioso é que nem a assessoria do deputado, que provavelmente preparou o vídeo e o disseminou, notou a jocosa falha. Se Marquezelli estivesse de camiseta e short a situação nem soaria estranha, e sim casual, mas ao colocar gravata o parlamentar acabou virando motivo de risos nas redes sociais…

Novo comando

Na última terça feira (15) o diretório do PR apresentou sua nova direção. O ex vereador José Roberto Rimério, o Miqueira, preside a legenda ararense agora. “Estarei sempre à disposição buscando o fortalecimento da nossa sigla”, revelou Miqueira. O atual vereador Felipe Beloto ficou com a vice-presidência da sigla em Araras. Os outros componentes do comando do Partido da República de Araras são o secretário – Rafael Zaniboni; o tesoureiro – José Soares dos Santos; o líder da bancada – vereador licenciado Francisco Nucci; e os membros Allan Rodrigues Berci e Lucas Salomé.

TORPEDO

“Quero que todos os servidores fiquem tranquilos, pois meu trabalho será de dar sequência ao que o Pedrinho tem feito. E as pessoas que integram hoje o governo Pedrinho Eliseu ficarão ao meu lado e continuaremos tocando a Prefeitura conjuntamente, pelo bem da cidade de Araras”

Do prefeito Carlos Jacovetti (Rede) sobre a continuidade do governo municipal mesmo com sua posse