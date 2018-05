Lote promocional para Festa do Peão será vendido de 8 a 13 de maio; shows estão definidos

A Festa do Peão de Araras 2018, que será de 10 a 15 de agosto no Parque Ecológico e Cultural “Gilberto Ruegger Ometto”, terá...

A Festa do Peão de Araras 2018, que será de 10 a 15 de agosto no Parque Ecológico e Cultural “Gilberto Ruegger Ometto”, terá venda dos chamados ‘passaportes’ a preços promocionais na semana que vem, segundo a organização.

Os shows já estão todos agendados. Dia 10, a dupla Henrique & Juliano sobe ao palco. Dia 11, Lucas Lucco, Day & Lara, Open Farra e Bruno & Barreto prometem muito agito. Simone e Simaria farão apresentação no dia 12. Já dia 14 é a vez de Marília Mendonça. O fechamento será com a dupla Milionário & Marciano no dia 15. Nesse dia a entrada será 1 kilo de alimento não perecível.

Além dos 8 shows, em 5 dias de evento, o público contará também com o palco 2, que é o famoso bailão, fazendinha, parque de diversões e ampla praça de alimentação com grande diversidade gastronômica.

Ingressos

Na próxima terça-feira, dia 8, serão abertas as vendas dos passaportes promocionais para todos os dias festa, um lote para quem quer curtir os shows e atrações e pagar bem pouco por isso. São apenas 6 dias de vendas e o lote é limitado. As vendas serão em Araras, de 8 a 13 de maio, na Casa Sônia do Lago e Radical Vest. Em Conchal, na Casa Sônia. Em Leme, na Vivace Fashion e Marília Ramos. Em Pirassununga, na Destak Malhas. Em Limeira, na Red Surf. E em Rio Claro, na Radical Vest.

Atrações da Festa do Peão de Araras – 2018

10 de agosto – Henrique & Juliano

11 de agosto – Lucas Lucco

11 de agosto – Day & Lara e Open Farra

11 de agosto – Bruno & Barreto

12 de agosto – Simone & Simaria

14 de agosto – Marília Mendonça

15 de agosto – Milionário e Marciano