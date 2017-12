Longo trabalho Se há uma acusação que não pode ser feita contra a Câmara de Araras é que os vereadores, ao menos durante as...

Longo trabalho

Se há uma acusação que não pode ser feita contra a Câmara de Araras é que os vereadores, ao menos durante as sessões, têm trabalhado pouco. Como tem ocorrido noutras vezes ao longo de 2017, a última sessão de segunda-feira foi significativamente extensa. Na verdade, a sessão ordinária se encerrou dentro do horário comumente visto, por volta da 0h, porém, a sessão extraordinária, que tinha o intuito de esvaziar algumas das pautas pendentes do ano, se alongou como raríssimas vezes se viu na história do legislativo ararense. Os vereadores discutiram e votaram, em sessão extraordinária, diversos projetos, e só terminaram as votações minutos antes das 4h da madrugada. A ideia é evitar que agora, em recesso, haja necessidade de convocação de sessões extraordinárias, já que as sessões serão retomadas somente em fevereiro de 2018.

Parecer técnico

Em longa discussão sobre a legalidade da desafetação de áreas da Prefeitura nos distritos industriais da cidade – ou seja, na discussão sobre projeto que visava dar nova destinação a alguns locais – os vereadores Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) e Jackson de Jesus (Pros) travaram mais um embate sobre legalidade. Jackson reforçou ser a favor do projeto em sua essência, mas garantiu entender que ele seria ilegal, ou seja, se fosse aprovado (como foi) poderia até ter seus efeitos discutidos judicialmente. Por isso o vereador chegou a conclamar que se juntassem pareceres do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), contratado pela Câmara para consulta jurídica. Pedro Eliseu garantiu que orientou o setor jurídico da Casa a juntar pareceres do Ibam, mas com certa ironia Jackson até riu pelo fato do Jurídico não ter localizado nenhum parecer do Ibam, sendo que o próprio vereador localizou, sozinho, alguns pareceres.

Assunto proibido

Novamente se viu na Câmara nítido desconforto ao se citar que um dos vereadores teria ido embora mais cedo de uma audiência pública. O impasse foi entre Pedro Eliseu Sobrinho e Jackson de Jesus, que se sentiu incomodado quando Eliseu disse que Jackson não ficou até o fim de audiência em que se discutiu a desafetação dos distritos industriais. Eliseu garantiu que a citação não foi indireta ou crítica a Jackson, e até ponderou que o colega teve que se ausentar para resolver problemas particulares. Há cerca de duas semanas outros vereadores fizeram coro ao pedir que os presentes não mencionem os que não estão presentes nas audiências. Naquela data Marcelo de Oliveira (PRB) e Regina Corrochel (PTB) foram alguns que criticaram as “lamentações” de que eles não estiveram em homenagem feita na Câmara ainda em novembro. Vale recordar que ao longo de 2017 alguns edis ficaram até irritados quando a Tribuna citou ausências em audiências públicas de alguns deles…

Comissão de Justiça

A derrota em Plenário de Deise Olímpio (PSC) e Jackson de Jesus (Pros), que queriam mais tempo e mais documentos para analisarem a legalidade de projeto de nova destinação de áreas no distrito industrial, visivelmente incomodou a dupla. Corre nos bastidores da Câmara a informação de que quando o projeto entrou em pauta pela primeira vez Deise sequer havia dado seu aval como membro da Comissão de Justiça – o que deveria ser respeitado, sob pena da tramitação não ser válida. Porém, para evitar situação que poderia até mesmo trazer problemas a um servidor da Casa, Deise teria então “deixado passar” o caso sob promessa dela mesma poder analisar melhor o projeto. Contudo opositores ao governo apontam que a votação, realizada nesta semana, foi feita às pressas (para atender ao Executivo) e isso acabou tolhendo o direito da vereadora em poder analisar o caso com um parecer jurídico. A versão de Jackson de Jesus confirma a tese: nos microfones ele chegou a citar que foi pedido que Deise assinasse o projeto para que a Casa não passasse constrangimento.

Tragédias

Em 2017, o número de mortes na zona urbana de Araras disparou como não se via há muito tempo. Só no final de semana passado foram duas mortes em horários próximos no mesmo dia. Curiosamente em 2016 foram apenas duas mortes na cidade; este ano já são ao menos 5 vezes mais mortes causadas pelo trânsito. O número assusta e cobra providência mais firme do Poder Público. Ambos os trechos em que se registraram os acidentes recentes são visivelmente focos da imprudência de motoristas constantemente. Quem frequenta a Uniararas, por exemplo, garante que o trânsito nas vias próximas, em horários de entrada e saída das aulas, vira um verdadeiro caos – e nunca se viu qualquer agente de trânsito ou guarda nas imediações nos horários de pico, o que contribui para algumas imprudências. Vale lembrar que em Araras mais pessoas morrem pelo trânsito do que por crimes, e uma atenção especial não parece mero desperdício de tempo e recursos.

Leles expulso do Sindicato

O ex-vereador Edson Leles dos Santos foi expulso do Sindicato dos Metalúrgicos de Araras. Leles ocupou o cargo de presidente do Sindicato por muito anos até ser preso no dia 11 de fevereiro deste ano. A decisão de expulsão foi da Assembleia Geral do Sindicato após processo disciplinar interno – no qual a nova diretoria garante que foi dada “ampla defesa e o contraditório”. Reunidos no último dia 8 de dezembro os associados decidiram pela aplicação da pena máxima ao seu ex-presidente. Leles recorre de condenação na Justiça Federal em primeira instância acusado de prática irregular em relação ao recolhimento do imposto sindical. A denúncia apresentada pela Procuradora da República de Piracicaba, Camila Ghantous apontou recebimento indevido das contribuições sindicais das empresas. O imbróglio chegou a afetar as eleições do sindicato, pelas quais Leles era candidato à reeleição.

Combustíveis

O incômodo com os altos preços dos combustíveis em Araras já rendeu novos capítulos em Araras. A Audiência Pública realizada na Câmara Municipal na última quarta-feira (13) para debater o assunto resultou em prazo de 20 dias para que o presidente do Recap (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e Região), Flávio Martini de Souza Campos, se manifeste em relação aos questionamentos feitos pela população em relação aos preços de combustíveis praticados na cidade. Campos esteve em Araras como representante dos proprietários dos postos de combustíveis de Araras durante a audiência e segundo o vereador Jackson de Jesus, que é presidente da comissão criada para “acompanhamento do aumento e comparação dos preços de combustíveis dos postos” de Araras, até justificou alguns questionamentos. Por isso foi solicitado então que ele fizesse as devidas pontuações em documento oficial. A audiência reuniu cerca de 40 pessoas.

Ministério Público no caso

Ainda sobre os combustíveis, o vereador Jackson de Jesus (Pros) cita que durante a audiência também foi levado ao conhecimento do público que já existe uma representação tramitando desde 2015 no Ministério Público, movida pelo Procon e que faz os mesmos questionamentos sobre os preços em Araras. Existe também a possibilidade de que seja apresentada uma nova representação ao órgão, após a conclusão dos trabalhos da comissão dos combustíveis, caso as justificativas não sejam plausíveis. “Vamos analisar tudo e todos terão a chance de expor seu lado e se defender, mas existe jurisprudência em outros casos em que o Ministério Público interveio como na cidade de Tupã, em que o juiz deu um liminar para que os postos fizessem a redução dos preços dos combustíveis. Vamos aguardar, porque não podemos tomar nenhuma ação precipitada”, finalizou Jackson.

“Questionamos a disparidade de valores praticados na cidade em relação a região, e que chega em média a R$ 0,10 no litro da gasolina e R$ 0,13 no etanol. Também questionamos porque os valores praticados entre os postos também são muito próximos entre os estabelecimentos, o que acaba resultando em pouca concorrência”.

Do vereador Jackson de Jesus, sobre questionamentos feitos a representante de postos em audiência sobre o valor dos combustíveis em Araras.