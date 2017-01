Lojistas podem cobrar mais barato por compras em dinheiro

O governo federal autorizou que lojistas cobrem preços diferenciados por compra de acordo com a forma de pagamento a ser utilizada. Na tentativa de...

O governo federal autorizou que lojistas cobrem preços diferenciados por compra de acordo com a forma de pagamento a ser utilizada. Na tentativa de animar as vendas do comércio, o governo decidiu liberar, no final de 2016, a cobrança de preço diferente por um mesmo produto, ou seja, a prática de oferecer desconto à vista, ou cobrar mais no cartão de crédito – o que até então não era permitido.

Antes o comerciante tinha que manter o mesmo preço se a compra fosse feita no cartão, com cheque ou com dinheiro. Há entendimentos de que cobrar valores diferentes de acordo com a forma de pagamento é abusivo, prejudica o consumidor. O assunto é tão polêmico que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, e ainda não há consenso dentro do próprio órgão.

A nova regra foi liberada com a edição da Medida Provisória que permite a cobrança diferenciada por pagamento em dinheiro, boleto, cartão de débito, cartão de crédito etc.

Os órgãos de defesa do consumidor, como Procon de Araras (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), veem a medida com desconfiança.

“O Procon está preocupado com a nova regra e acha que pode haver um retrocesso no que se refere aos direitos do consumidor. Os preços praticados hoje nas lojas já têm incluídas as taxas de operação dos cartões de crédito e havendo diferenciação de preços, em vez de descontos, pode haver um sobrepreço no pagamento com cartão e com cheque pré-datado”, explicou Alex Buragas, diretor do Procon de Araras.

Outro ponto que o órgão ressalta é a questão da segurança dos consumidores. “Andar com dinheiro vai ser mais vantajoso para as compras conforme a nova regra, mas vai aumentar os riscos de roubos, principalmente para os mais idosos”, emendou ele.

Justificativa

A justificativa do governo federal é de que ao permitir que o lojista possa diferenciar os preços à vista do cartão de crédito, os juros do cartão comecem a cair, devido ao aumento das transações com dinheiro.

O governo federal também vai obrigar que as máquinas eletrônicas de pagamento aceitem todos os tipos de bandeira, de forma a estimular a concorrência. Um dos focos deste ponto é encurtar o prazo de reembolso e reduzir a taxa de administração cobrada dos lojistas. Medidas específicas serão avaliadas para reduzir os juros cobrados no crédito rotativo.

Para Alex a diferenciação na cobrança não vai ajudar a diminuir as taxas de juros. “É ilusão porque a maioria das operadoras de cartão de crédito já tem taxas diferentes promovidas pela própria concorrência do setor. Esta mudança na transação não vai deixar a competição mais acirrada”, comentou Alex.

Reclamações e retrocesso

Hoje é comum pesquisas de consumo apontarem que há uma queixa grande quando alguém vai a uma loja para fazer uma compra e de que não pode receber desconto se pagar no cartão de crédito, somente se fizer a compra no dinheiro ou cheque. Esse é um dos tópicos que estão sendo apresentados e que demandarão apreciação do Banco Central.

Para o Procon de Araras, a tendência é que estas reclamações só aumentem. “Certamente deve aumentar as queixas. Hoje a cobrança diferenciada sem ser permitida já está entre as principais ocorrências em órgãos de consumidor. Imagina com a legalização disto. Já não se respeita e a nova regra vai dar margem para se burlar ainda mais as regras”, lamentou Alex.

Para o diretor do órgão local, a diferenciação de preços entre os diferentes tipos de meios de pagamento vai contra os direitos já assegurados em favor do consumidor.

“Atualmente já existe uma briga contra práticas abusivas como não permitir compra com cartão em promoções, ou pagamento com cartões de crédito somente a partir de um determinado valor. As mudanças vão dificultar a fiscalização e podem por em risco o que já foi garantido para este consumidor. Já foi um longo tempo para adequar o mercado ao sistema sem abusos”, disse.

De acordo com o Procon, com a vigência das novas regras, o órgão vai intensificar a fiscalização, mas vai precisar que o consumidor que se sentir lesado procure a fundação. Desta forma o órgão poderá então conhecer os pontos, controlar os abusos e aplicar as penalidades cabíveis de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.