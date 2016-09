Local para implantação de medicina já está definido

Com a confirmação da São Leopoldo Mandic, de Campinas, como a instituição selecionada para a implantação do curso de medicina em Araras, especulava-se ainda o...

Com a confirmação da São Leopoldo Mandic, de Campinas, como a instituição selecionada para a implantação do curso de medicina em Araras, especulava-se ainda o local para o funcionamento do curso, inicialmente.

Conforme Tribuna apurou na divulgação da segunda fase da seleção das faculdades de medicina, ainda no ano passado, a São Leopoldo Mandic se adiantou antes mesmo do processo ser finalizado, para encontrar um parceiro em Araras para implantar a faculdade de medicina.

A instituição locou o imóvel onde hoje funciona o CDB (Centro de Diagnósticos Brasil), na rua Hercília Dal Pietro, ao lado do Hospital da Unimed.

Como parte do imóvel está ociosa, esta será utilizada pela São Leopoldo. Outra parte, atualmente utilizada, segue em uso normalmente pelo CDB.

A assessoria da São Leopoldo confirmou à Tribuna, na tarde de quarta-feira (28) que o imóvel já está alugado. Tribuna apurou ainda que até existe intenção da instituição em construir imóvel próprio na cidade, mas o plano e possíveis prazos para sua execução devem ser abordados futuramente.

O próprio prefeito, Nelson Brambilla, confirmou que o imóvel será utilizado inicialmente pela São Leopoldo, em acordo com os proprietários.

Apesar do curso ser oferecido em Araras, a cidade faz parte desse processo de uma nova faculdade de medicina através de um convênio com Conchal, Leme e Pirassununga, na utilização da estrutura pública de saúde desses municípios, como as Santas Casas e os postos de saúde.

Prefeito comemora vinda da faculdade

O prefeito Nelson Brambilla (PT) comemorou a decisão a divulgação, e chegou a se emocionar em entrevista coletiva sobre o assunto, realizada na manhã de terça-feira (27). Ele confirmou conversas em que soube da intenção da São Leopoldo em realizar vestibular no início de 2017 e tentar iniciar o curso para a primeira turma de medicina de Araras já em março do ano que vem.

Brambilla disse que como a divulgação do resultado final (após análise dos recursos e homologação do resultado pelo Ministério) ocorreu dentro da previsão do ministro da Educação, Mendonça Filho, estima-se que a convocação das instituições selecionadas para assinatura de termo de Compromisso, deve ocorrer na primeira quinzena de outubro.

Feito isso, em três meses as instituições podem abrir os cursos. Com isso haverá uma etapa de monitoramento da implantação dos projetos apresentados pelas instituições e, ao final do processo, expedição dos atos autorizativos de funcionamentos dos cursos pelo MEC.

Engajado pessoalmente na instalação da faculdade de medicina em Araras, Nelson Brambilla revelou planos para a faculdade em Araras, e estimou que independente do próximo prefeito, há boa perspectiva para o curso. Ele pediu que a sociedade ajude a incentivar a formação dos médicos em Araras.

O prefeito garantiu esforço para uma formação mais humanizada aos médicos. “Queremos formar médicos que saibam medicina e atendam a população”, cita ele, propondo que se discuta um currículo mínimo. O prefeito foi firme, e afirmou que a medicina, hoje, forma médicos para convênios e atendimentos particulares.

Ele mesmo citou ter tido, em sua formação, pouca experiência em postos de saúde, sendo formado, basicamente, em hospitais. Segundo Brambilla, contudo, “medicina não é mais para virar aquela elite”.

Apesar do curso de medicina ser implantado por instituição particular, Brambilla espera encaminhamento de leis à Câmara para que haja bolsa de estudo a alunos da cidade. Ele estima conceder bolsas aos melhores alunos de Araras e estima que, enquanto a própria São Leopoldo deve conceder ao menos 5 bolsas, a Prefeitura poderia viabilizar a concessão de outras cinco.