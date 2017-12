Lixo – Uma nova esperança

O primeiro filme da saga Star Wars foi lançado em 1977 com o nome Star Wars (no Brasil, Guerra nas Estrelas), que mais tarde...

Compartilhe em suas redes sociais!

O primeiro filme da saga Star Wars foi lançado em 1977 com o nome Star Wars (no Brasil, Guerra nas Estrelas), que mais tarde foi rebatizado como “Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança”, para adequar a ordem cronológica da trama de maior sucesso no mundo levada ao cinema. Uma Nova Esperança tratava da Guerra Civil Galáctica entre o Império e a Aliança Rebelde.

Deixando o filme de lado, o nome “Uma Nova Esperança” é bem propício quando tratamos do tema destinação correta do lixo produzido na cidade de Araras. Pelo menos é esse o sentimento de todos que se preocupam ou lutam para ver Araras se tornar uma cidade modelo neste assunto. Porém, hoje Araras está muito longe disso. Mas o cenário pode mudar se nossas autoridades atuarem com afinco!

Na semana passada a Tribuna registrou uma boa notícia: a Cooperativa Araras Limpa regularizou seu CNPJ e agora poderá expandir suas atividades, já a partir de janeiro de 2018, passando a coletar uma diversidade maior de lixo reciclável na cidade, e não mais depositando quase sua totalidade diretamente no meio ambiente. Essa regularização foi conquistada com a ação direta da Prefeitura de Araras, que já era parceira da entidade e agora vem aumentando sua participação, com o objetivo de ampliar um serviço ainda tão tímido na cidade. Atualmente, apenas 1% de todo o lixo doméstico coletado é destinado para a reciclagem, e o restante é recolhido e encaminhado para o aterro sanitário particular em Paulínia/SP. Sem falar a grande possibilidade de geração de novos empregos – a Cooperativa contava com 25 coletores autônomos, aumentou para 50 a partir de 2018, e outros 100 coletores já estão cadastrados para futura contratação.

Se por um lado as mudanças dependem de ações governamentais, por outro atitudes de uma pequena parcela da população podem refletir positivamente na mudança de comportamento da maioria. Em outras palavras: precisamos expandir de imediato a conscientização e ajudar na ampliação da reciclagem do nosso lixo.

Cada cidadão pode contribuir fazendo a separação do seu lixo dentro da sua própria casa, facilitando a reciclagem dos materiais. O que é lixo orgânico vai continuar sendo coletado pela equipe oficial da Prefeitura, mas todo material que pode ser reciclado deve ser separado para uma destinação correta.

Certamente essa coleta não vai atingir toda a cidade de imediato a partir de 2018, mas se a população desenvolver a consciência da necessidade de colaborar, vai, de certa forma, “forçar” a Prefeitura ou a própria Cooperativa a acelerar o processo para um atendimento mais amplo. Enfim, não deixa de ser uma nova esperança!