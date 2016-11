Lixo jogado em praça gera reclamação no Narciso Gomes

Uma moradora do Conjunto Habitacional Narciso Gomes, zona sul, reclama do lixo e do entulho jogado irregularmente por alguns munícipes em uma praça localizada...

Uma moradora do Conjunto Habitacional Narciso Gomes, zona sul, reclama do lixo e do entulho jogado irregularmente por alguns munícipes em uma praça localizada na esquina das avenidas Presidente Dutra e Café Filho. Para Tribuna no Bairro, disse que tem medo de ser multada pela Prefeitura por uma atitude que não é dela.

A munícipe solicitou anonimato ao relatar a reclamação e evitar problemas. Porém, disse a situação não é atual e acontece freqüentemente. Além de sacos com lixos que são colocados na calçada da praça e no canteiro da área, alguns moradores também colocam na beirada das duas avenidas.

“Não sei quem comete essa imprudência, mas essas pessoas sempre colocam o lixo um dia antes do caminhão passar. Porém, isso é errado, pois o local é uma praça e a Prefeitura precisa fiscalizar a situação”, reclama.

Além de se mostrar indignada com a atitude imprudente de alguns moradores que jogam lixo na praça, ela também questiona o motivo de a Prefeitura não fixar uma placa com alerta para não jogar o lixo e um telefone para denúncia. “Seria mais fácil colocar a placa, inclusive para ligar e denunciar alguma irregularidade”, disse.

Serviços Públicos alerta sobre multa para infratores

Tribuna no Bairro conversou com a secretária de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, Sandra Helena Orzari Milaré, sobre a reclamação encaminhada pela moradora do Narciso Gomes.

Sandra pondera que a situação não acontece somente no local citado e alerta sobre multa para morador flagrado jogando ou colocando sacos com lixos em locais públicos como praças, por exemplo. “A atitude pode gerar multa e a pessoa que for flagrada é multada. Porém, o morador também pode denunciar o problema pelo telefone 156 da Prefeitura”, orienta.

Ela também falou que os Serviços Púbicos farão panfletagem com datas para colocar o lixo e entulho nas ruas. “A medida é adotada sempre quando recebemos denúncias com esse conteúdo”, explica Milaré.