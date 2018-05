Livro sobre a guerra na Síria e o refúgio no Brasil é lançado hoje

O Pangeia – Fragmentos da Guerra da Síria no Brasil, das autoras Gabrielle Albiero e Luiza Aguiar, é um livro-reportagem que retrata a guerra,...

O Pangeia – Fragmentos da Guerra da Síria no Brasil, das autoras Gabrielle Albiero e Luiza Aguiar, é um livro-reportagem que retrata a guerra, o refúgio e a imigração a partir da perspectiva de refugiados sírios no Brasil. A obra será lançada no Centro Cultural Lenny de Oliveira Zurita, hoje (5), a partir das 19h. Além da venda do livro, as escritoras farão um bate-papo sobre o tema, a produção e a publicação independente da obra.

SÁBADO

Rotary Club – Bazar do Ide

Dia: 05/05

Horário: 9h

Atração: Venda de artesanatos em prol do Ide (Instituto de Difusão Espírita)

Local: Rotary Club (Rua Dr. Aramando Sales de Oliveira, 105, Centro)

Lançamento do livro Pangeia

Dia: 05/05

Horário: 19h

Ingressos: Gratuito

Atração: lançamento do livro e noite de autógrafos

Local: Centro Cultural (Avenida Nestlé, Vila Michelin S/N)

Clube da Saudade – Baile do Dias das Mães

Dia: 05/05

Horário: 21h

Animação: Banda Quarteto Magia Tropical

Local: Clube da Saudade de Araras

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 05/05

Horário: 21h

Atração: Banda Tranzamusical

Local: Clube do Bancários

DOMINGO

Teatro Estadual – João e o Pé de Feijão

Dia: 05/05

Horário: 16h

Atração: espetáculo infantil João e o Pé de Feijão

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

VEM AÍ

Ceren promove 1º Desfile Inlcusivo de Araras

O Ceren (Centro de Estimulação e Reabilitação Educacional e Neurológico “José Canzi Júnior”) realiza no dia 21 de maio, às 19h, o 1º Desfile Inlcusivo de Araras – O Precoceito está Fora de Moda. O desfile de moda especial será no Sayão Futebol Clube e os ingressos já estão à venda por R$ 10 e renda será revertida para a instituição.

Sayão Futebol Clube – Show de Prêmios

Dia: 07/05

Horário: 19h30

Local: Sayão Futebol Clube (salão social)

Teatro Estadual – Maio Amarelo – “Trauma” A Morte Que Pode Ser Evitada

Dia: 10/05

Horário: 19h30

Atração: Palestras e simulado múltiplas vítimas. Simulado às 21h30

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 12/05

Horário: 21h

Atração: Banda Ferro Velho

Local: Clube do Bancários

Sayão Futebol Clube – Baile de Dia das Mães

Dia: 12/05

Horário: 21h

Atração: Baile de Dia das Mães – Mama Mia Flash Back Especial – Banda Revolution

Local: Sayão Futebol Clube (salão social)

Festa da Padroeira – Paróquia do Fátima

Dia: 13/05 e 10 e 24/06

Atração: Bolo da Padroeira (13), Leilão de Prendas (10) e Costela Fogo de Chão (24)

Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Desfile de Bonecas Vivas – Amcra

Dia: 16/05

Horário: 19h30

Atração: 7º Desfile de Bonecas Vivas – em prol da Amcra

Ingressos: R$ 50

Local: DB Eventos – (Avenida Aparecida Muniz Michielin, 1010)

Sayão Futebol Clube – 1º Desfile Inlcusivo de Araras

Dia: 21/05

Horário: 19h

Atração: 1º Desfile Inlcusivo de Araras em prol do Ceren

Local: Sayão Futebol Clube