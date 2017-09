Livro de educadora ararense ensina alunos dos riscos com escorpiões

O livro escrito pela professora e gestora Silvana Noya Pires Michelin tem sido usado para orientar alunos da Escola Estadual Professora Joanita Kammer Martins...

O livro escrito pela professora e gestora Silvana Noya Pires Michelin tem sido usado para orientar alunos da Escola Estadual Professora Joanita Kammer Martins Pereira, no José Ometto 3, zona leste, sobre os cuidados que devem ser adotados para evitar picadas de escorpiões.

O aparecimento do aracnídeo tem sido recorrente em toda a cidade e com vários relatos de munícipes, publicados na rede social Facebook. Recentemente, o Centro de Controle de Zoonoses confirmou os aparecimentos e ponderou que os números são semelhantes aos registrados em 2016.

Mas a preocupação tem sido recorrente em todos os bairros e até o momento somente a Emeief Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, no Jardim Belvedere, sofreu com surto de escorpiões. Silvana afirma que na Escola Joanita não foi registrado aparecimento de escorpiões, mas há relatos de pais de alunos que encontram o aracnídeo em casa.

“O aparecimento de escorpiões nas casas dos alunos da zona leste chamou atenção para o alerta que precisa ser dado nas escolas”, disse Silvana. Foi então que a professora teve ideia em escrever o livro “Um Estranho na Escola”, que tem referências aos contos de fadas. A leitura simples e muita rica em personagens despertou rápida atenção dos alunos e o livro logo foi difundido para outras unidades de ensino.

“Quando postei o livro no Facebook eu recebi mensagens de professoras da Escola Manoela que relataram o problema”, cita Silvana. Em poucas semanas, o projeto também chamou atenção de um órgão educacional, o Nova Escola Clube, que publicou em sua página na internet o livro e o conteúdo do projeto.

Novo surto suspende aulas na Escola Manoela

Como citado no início da reportagem, até o momento a Emeief Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, no Jardim Belvedere, é a única que sofre com o aparecimento de escorpiões. As aulas estão suspensas por tempo indeterminado.

O primeiro surto aconteceu em agosto e os alunos foram transferidos para a Creche Professor Ângelo Carminatti, no Jardim São Luiz, zona oeste. A escola ficou fechada durante uma semana e recebeu vistoria de biólogos e outros profissionais da Prefeitura.

Os escorpiões surgiram de uma rede de galeria pluvial, que passa perto da escola, e a galeria foi dedetizada e a escola vedada. Todas as tampas dos ralos e bueiros também foram substituídas pelas que possuem proteção (tela), além da limpeza feita em todo o terreno. Para evitar o aparecimento dos escorpiões, galinhas foram colocadas na escola, pois são as únicas predadoras natural.

Durante a semana novos escorpiões apareceram na escola e a Secretaria Municipal de Educação decidiu em reunião com o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) suspender as aulas na unidade por tempo indeterminado na última quarta-feira (6).

A partir da próxima segunda-feira (11) os alunos da Escola Manoela serão atendidos novamente na Creche Ângelo Carminatti, até que a situação seja normalizada. Tribuna apurou que a Prefeitura estuda alugar um outro prédio até o fim deste ano, mas a reportagem não conseguiu contato com a Educação devido ao feriado prolongado da Independência do Brasil.