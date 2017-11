Confira lista com nomes dos sorteados da CDHU

Clique e veja a listagem de famílias sorteadas A lista com os 376 nomes que foram sorteados para os apartamentos construídos na zona leste...

A lista com os 376 nomes que foram sorteados para os apartamentos construídos na zona leste foi divulgada pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano).



Foram sorteadas as categorias população geral, idosos e indivíduos que moram só, que somam 188 nomes. Outros 188 nomes cadastrados foram sorteados, mas ficarão como suplentes e podem ser chamados pela CDHU durante o processo de habilitação. A ordem da colocação pode ser conferida na lista da CDHU que está no site.

Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, todo o procedimento de escolha é feito exclusivamente pela CDHU, que leva em consideração vários itens sendo um deles que a pessoa sorteada não pode ter nome em outro imóvel ou ter participado de outro programa habitacional.

Dos 212 apartamentos, ainda restam 24 para sorteio, sendo que 15 serão destinados para deficientes físicos e 9 para policiais e agentes que trabalham na área da segurança pública.

De acordo com o processo feito pelo governo do Estado de São Paulo e não pela Prefeitura, das 212 unidades, 7% são para famílias com pessoas com deficiências graves e/ou irreversíveis (chefe da família, cônjuge/companheiro (a), filhos e tutelados), que serão submetidos à perícia médica, conforme legislação vigente. São 15 no total, conforme já citado.

5% dos apartamentos são destinados ao Programa de Atendimento ao Idoso e já foram sorteados na quinta-feira. Por fim, restam 9 que constam nos 4% destinados para os policiais civis, policiais militares, agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária, conforme edital específico.