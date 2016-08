Lista de irregulares do TCE tem 10 nomes de Araras; relação não ‘barra’ candidatos

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) divulgou na última sexta-feira (12) uma listagem que será encaminhada ao TRE-SP (Tribunal Regional...

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) divulgou na última sexta-feira (12) uma listagem que será encaminhada ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), com mais de 2.500 nomes de gestores públicos e ordenadores de despesas que tiveram suas contas julgadas irregulares pelo colegiado.

Dentre os 2.500 nomes constam o do atual prefeito de Araras, Nelson Brambilla (PT), que segundo o TCE, foi responsabilizado porque, em 2011, houve subvenção dos recursos repassados pela Prefeitura à Associação Projeto Futura Music no valor de R$ 272.057,41.

A prestação de contas dos recursos repassados foi considerada irregular. Mesmo assim a entidade não precisou devolver a importância recebida, “haja vista inexistir impugnação da respectiva prestação de contas”.

Já o ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS) teve suas contas irregulares, dentre outras razões, por instalação da rede elétrica da Escola Ettore Zuntini irregular. Segundo o laudo da inspeção in loco, não houve medição dos serviços conclusos.

O candidato a prefeito na eleição deste ano, Pedrinho Eliseu (PSDB), consta na lista “de responsáveis por contas julgadas irregulares no período de trânsito em julgado de 02/10/2008 a 10/08/2016”, devido a sua prestação de contas de recursos públicos, do exercício de 2009, no valor total de R$ 358.052,21 originária de subvenções, valores estes repassados pela Prefeitura à Fade (Fundação Ararense para o Desenvolvimento do Ensino).

Segundo o relatório do TCE, a taxa de administração cobrada pela Fade, de 15% (totalizando R$ 7.074,34 repassados pela Prefeitura), foi considerada irregular. “Todas as contas do meu governo foram aprovadas. Portanto, estou apto e em condições de ser eleito, assumir o cargo de prefeito e trabalhar pelos próximos quatro anos”, afirmou Pedrinho.

Segundo o grupo de Pedrinho, o TCE apontou uma irregularidade gerada no segundo semestre da gestão anterior a dele, mas que ficou como dívida para a então nova gestão pagar. Pedrinho teria corrigido o erro e cortado a taxa que foi questionada pelo Tribunal, mas teria pagado os restos do ano anterior. “O próprio TCE reconheceu que não houve prejuízo aos cofres públicos e as contas dos meses em que Pedrinho ficou a frente da Prefeitura foram aprovadas pela Câmara”, informa nota do grupo partidário dele.

De fato, Pedrinho segue apto, pois uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) fez com que as listas não tivessem nenhum valor prático. Na quarta-feira passada (10), o Plenário do Supremo encerrou na sessão plenária o julgamento conjunto de dois Recursos Extraordinários com repercussão geral reconhecida, que discutiam qual o órgão competente – se a Câmara de Vereadores ou o Tribunal de Contas – para julgar as contas de prefeitos, e se a desaprovação das contas pelo Tribunal de Contas gera inelegibilidade do prefeito (nos termos da Lei da Ficha Limpa), em caso de omissão do Poder Legislativo municipal.

Por maioria de votos (6×5), o Plenário decidiu que é exclusivamente da Câmara Municipal a competência para julgar as contas de governo e as contas de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de 2/3 dos vereadores.

Na prática, a decisão faz com que os prefeitos ou gestores que tenham decisão a favor da Câmara de Vereadores, mesmo com votos contrários dos tribunais de conta, saiam imunes.

Além de Pedrinho, o responsável pela Fade à época, Romário Euchario Gouveia Neto, também consta na lista pela mesma razão. Justamente por esse problema a prestação de contas do exercício de 2009 – no que se refere ao assunto – foi reprovada no TCE. Vale lembrar que o atual prefeito Nelson Brambilla foi quem encerrou o mandato daquele ano de 2009, de forma interina, pois Pedrinho deixou o cargo em julho, afastado pela Justiça Eleitoral.

O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, declarou que por força da Constituição, são os vereadores quem detêm o direito de julgar as contas do chefe do Executivo Municipal, na medida em representam os cidadãos. Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Celso de Mello concordaram com ele, enquanto discordaram (e tiveram seus votos derrotados) o relator, ministro Luís Roberto Barroso, e mais quatro ministros que o acompanhavam: Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli.

Ficou decidido ainda que em caso de omissão da Câmara Municipal, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas não gera inelegibilidade. A Lei da Ficha Limpa aponta como inelegíveis aqueles que “tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes, contados a partir da data da decisão”. (Com informações das assessorias do TCE-SP e do STF)

Além de nomes do Executivo, outros sete estão em lista

Apesar da lista do TCE-SP (Tribunal de Contas de São Paulo) apontar 10 nomes de gestores de Araras com problemas em aprovação de contas nos últimos oito anos, por parte do TCE, o Supremo entendeu que os tribunais de contas servem apenas para ‘assessorar’ as Câmaras Municipais.

Ainda assim o Tribunal divulgou lista com os nomes de Edson Luzetti, na época no TCA (Serviço de Transporte Coletivo de Araras). Luzetti teve contas relacionadas a seu nome reprovadas pelo TCE porque, em sua época de gestor no TCA, “não houve a substituição de parte da frota de ônibus” e houve “déficit orçamentário, de 1,23%”, além de erros, como dispensa de licitação em compras de itens previsíveis”.

Luiz Carlos Scarcella e Nelson Assumpção Filho, no exercício de 2006 no TCA, tiveram falhas em diversos itens. Em 2005 as contas – somente sob responsabilidade de Nelson Assumpção Filho – já foram consideradas com problemas.

O nome de Romario Euchario Gouveia Neto foi apontado por problemas com contrato entre Fade e Prefeitura. Já Gilberto Del Bel foi citado por diversos problemas nas contas do instituto de previdência de Araras (Araprev), exercício de 2006.

Valdir Paganotti é citado pelo TCE, que considerou que “em 2004, notável prejuízo acumulado pela Emhaba (Empresa Municipal de Habitação) durante o exercício examinado, correspondente a 480,98% da receita operacional bruta”.As contas de 2006 e 2007 da Emhaba, sob responsabilidade de Paganotti, também tiveram problemas.

Worinson Mercatelli também teve seu nome na “relação de responsáveis por contas julgadas irregulares – período de trânsito em julgado 02/10/2008 a 10/08/2016”, por contas do Saema desaprovadas em 2006 e 2008.