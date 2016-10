Lions divulga ganhadores da Maratona de Desenho

O Lions Clube de Araras divulgou ontem (14) os vencedores da 58ª Maratona de Desenho Infantil Hélio Ferreira da Silva, realizada no dia...

O Lions Clube de Araras divulgou ontem (14) os vencedores da 58ª Maratona de Desenho Infantil Hélio Ferreira da Silva, realizada no dia 9 de outubro, na Praça Barão de Araras. A Maratona marca as comemorações do Dia das Crianças que acontece no dia 12 de deste mês.

A seleção aconteceu na sede da entidade, na última quinta-feira (13), e foi realizada por uma comissão julgadora formada por professores de artes das escolas municipais, estaduais e particulares. Eles avaliaram as técnicas desenvolvidas pelos estudantes, que este ano tiveram que trabalhar com o tema: Olimpíadas e Seus Esportes.

O desenho escolhido como o melhor do concurso foi da aluna Maria Eduarda Fornaro, da Emef Professor Julio Ridolfo. Como prêmio, a estudante ganha uma bicicleta, além de ilustrar o cartaz da próxima edição da Maratona que acontece em 2017. Maria Eduarda também foi a vencedora da categoria de 7 a 14 anos.

Já na categoria de 2 a 6 anos, Larissa Zaniboni Uehara foi a campeã. Estudante do Colégio Objetivo, ela foi premiada com uma bicicleta. O título de escola com maior número de participantes nesta edição ficou para o Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora), com a participação de 142 alunos.

Integraram a comissão julgadora: Edna Regina Jacinto Santos Oliveira (Emef Júlio Ridolfo); Ana Maria Borrasca Ferreira (Escola Estadual Cesário Coimbra); Denise Aparecida Bugiga do Nascimento (Colégio Coc); Ana Maria Massoni Frigeri (Colégio Monsenhor Quércia/ Volégio Cói); Christiane Cerri Pereira Camargo (Anglo Araras); Graziela Assumpção Dadona (Emef Pe. Hercil.Bertoline/Colégio Coc); Geisa Aparecida Silva Braz (Insa); Léo Teodoro Gurnhak (Insa/Unar/Escola Estadual Carlota Fernandes de Souza Rodini); Ivanilde Villas Boas Dona (Ateliê Villá); Edson adilson Gusmin (professor aposentado) e Luciana Oliveira Mercadante (Escola EstadualJosé Marciliano da Costa Júnior).

A data e local da premiação ainda não foram divulgadas. Mas como em anos anteriores, neste dia todos os alunos que conseguiram colocação receberão troféus.