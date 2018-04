Liminares sobre contribuição favorecem sindicatos; entidades ararenses obtiveram decisões favoráveis

Já são mais de 30 decisões pela cobrança da contribuição, inclusive para entidade de Araras; algumas aprovaram em assembleia e outras ainda aguardam...

Já são mais de 30 decisões pela cobrança da contribuição, inclusive para entidade de Araras; algumas aprovaram em assembleia e outras ainda aguardam

O mês de março, em que historicamente, por décadas os trabalhadores pagaram o equivalente a um dia de trabalho como contribuição sindical, está terminando ainda sob impasse em relação à cobrança.

Tornada facultativa com a vigência da Lei Federal 13.467/17, também conhecida como Reforma Trabalhista, a cobrança virou assunto para a Justiça e, nas últimas semanas, mais de 30 decisões favoráveis aos sindicatos têm sido emitidas por Tribunais em todo o País, inclusive em favor de pelo menos uma entidade de Araras – o Sincomerciarios (Sindicato dos Empregados no Comércio de Araras).

A entidade, em Mandado de Segurança contra o Juízo da Vara do Trabalho de Araras, na Ação Civil Pública 0010179-80.2018.5.15.0046, obteve decisão liminar, concedida pelo desembargador João Batista Martins Cesar, do TRT da 15ª Região (Campinas). A liminar determina ao WalMart Brasil Ltda que recolha e repasse ao sindicato autor as contribuições sindicais de seus empregados, equivalente a um dia de trabalho, em março, bem como para que proceda da mesma forma quanto aos novos admitidos, independente da autorização exigida pela nova legislação.

“Práticas antissindicais”

Ao fundamentar a decisão, o desembargador questiona: “Como pode haver solidariedade social impondo ao Sindicato a obrigação de participar das negociações coletivas, sempre com vistas à melhoria da condição social de seus representados…” …”e ao mesmo tempo criar sérias dificuldades para o recebimento das receitas previstas em lei? Percebe-se que a Lei 13.467/2017 traz sérios prejuízos a essa atuação e joga por terra o princípio da solidariedade sindical. Justamente por isso, o ordenamento jurídico nacional, e as convenções internacionais vedam a prática de quaisquer atos antissindicais tendentes a inviabilizar a atuação sindical. No caso, ao se cortar abruptamente a principal fonte de receitas dos sindicatos, ao mesmo tempo mantendo-se as obrigações de defesa dos trabalhadores e a participação na negociação coletiva…” ….”o país poderá ser condenado por prática antissindical pelas cortes internacionais”.

Procurado, o presidente da entidade Danilo Sanchez, foi cauteloso nos comentários. “Falta muita informação ao trabalhador sobre a natureza da contribuição sindical, quais são os direitos que cessariam por não se cobrar dele essa contribuição, quais direitos existiriam para quem paga”, disse ele.

Sanchez afirma que o Sincomerciarios de Araras ingressou com “mais de 10 ações” como a que foi decidida liminarmente no caso do WalMart. Mas preferiu não citar os nomes das empresas. “Não só nesse caso mas em outros vários, a Justiça vem entendendo como inconstitucional a forma como essa mudança na legislação ocorreu”, opina. “A contribuição sindical ajuda a pagar o Seguro-Desemprego, ajuda a financiar muitos benefícios aos trabalhadores”, defende.

Ele diz que a entidade que preside chegou a ser procurada por uma empresa do comércio local, cujo responsável decidiu, por conta própria, descontar e recolher à Caixa Econômica Federal normalmente os valores, mas tendo o cuidado de depositar em juízo as contribuições dos trabalhadores que se manifestassem contrários ao desconto. Novamente Sanchez preferiu não identificar a empresa que segundo ele optou por esse procedimento.

Assembleia

Já o Sindicato dos Metalúrgicos realizou assembleia no dia 8 de março, na própria sede da entidade. A reportagem apurou que o desconto da contribuição sindical aos trabalhadores da categoria foi aprovado, no mesmo valor até então descontado – um dia de trabalho.

No Sinsaúde (Sindicato dos Empregados nos Estabelecimentos de Saúde) de Araras e região, a posição continua a mesma relatada há cerca de um mês: a entidade tem enviado ofícios aos empregadores orientando-os a promover o desconto e o recolhimento normais da contribuição, visando evitar transtornos futuros.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do Mobiliários de Araras optou pela cobrança, comunicada em edital publicado no sábado passado (17) na própria Tribuna. O texto se ampara no artigo 582 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Outros sindicatos procurados pela reportagem não retornaram os contatos.

O tema segue dividindo opiniões entre trabalhadores. O advogado ararense Gerson Antonio Leite é enfático ao se posicionar contra a cobrança compulsória da contribuição sindical. “Trabalhei com carteira assinada mais de 35 anos e nunca concordei com esse desconto, que é uma aberração. Espero que a Justiça siga a vontade do trabalhador”, opina.

Já o professor Djalma Gouvea, também de Araras, pensa diferente. “Eu optei por continuar com o imposto (sindical). Nosso sindicato já resolveu questões importantes quando foi solicitado. Além disso, pessoas morreram no passado em luta por esse direito (de movimento sindical)”, diz.

No STF, cresce número de sindicatos de todo o país

Nos últimos dias o STF (Supremo Tribunal Federal) noticiou o recebimento de duas novas ações contra o fim da contribuição sindical obrigatória. Essas últimas foram ajuizadas pela CNTS (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde) e pela Fenascon (Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços, Asseio, Conservação, Limpeza Urbana, Ambiente e Áreas Verdes).

Segundo a assessoria de comunicação do próprio STF, os processos foram distribuídos para o ministro Luiz Edson Fachin, “por prevenção, pois ele é relator das demais ações que questionam o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical”. Não há prazo para que os processos sejam analisados.