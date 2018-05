Liminar na Justiça garante vinda de produtos básicos à Prefeitura de Araras

A Prefeitura de Araras obteve nesta segunda-feira (28) uma liminar na Justiça para liberar caminhões de combustíveis e produtos básicos para os serviços essenciais...

A Prefeitura de Araras obteve nesta segunda-feira (28) uma liminar na Justiça para liberar caminhões de combustíveis e produtos básicos para os serviços essenciais à população de Araras.

A Ação foi protocolada na Justiça local e analisada em primeira instância pelo juiz da 3ª Vara Cível da Comarca local, Antonio César Hildebrand e Silva. Por determinação do prefeito em exercício, Carlos Alberto Jacovetti (Rede), o procedimento jurídico incluiu um pedido de liminar, deferida pelo juiz.

Na decisão, ele estipula uma multa de R$ 100 mil por ponto de obstrução das cargas consideradas essenciais ao atendimento de demandas da Prefeitura – tais como combustíveis, medicamentos, alimentos, produtos químicos para tratamento de água, etc. Se houver necessidade, haverá escolta para os caminhões com esse tipo de carga endereçada ao Município.

No pedido a Prefeitura demonstrou temor de que a falta de chegada de insumos para o tratamento de água gerasse desabastecimento na cidade.

O Ministério Público se posicionou a favor do pedido da Prefeitura. “Não há dúvidas, portanto, que os movimentos reivindicatórios (greves) não podem obstar o exercício, por parte do restante da sociedade, dos demais direitos fundamentais, configurando-se abusivo o exercício desse direito de modo a impedir o Município de ter acessoa insumos para a prestação de serviços públicos essenciais, como transporte urbano, tratamento de água para consumo humano, segurança pública, fornecimento de energia elétrica, medicamentos, alimentos e tudo quanto dependa de uma cadeia de fabricação e distribuição dependente do transporte, o que, na nossa realidade econômica e social, tem efeitos dramáticos”, pontuou o promotor Rodrigo Aparecido Tiago.

Já o juiz, ao conceder a liminar, pontuou que o direito constitucional de greve, não pode prejudicar a continuidade em um numero mínimo e razoável sob pena da ocorrência de dano irreparável, ou de difícil reparação, notadamente quando de está a tratar da saúde, educação e segurança pública”. O juiz autorizou ainda o uso da força policial, se necessário, para garantir desbloqueio e passagem dos produtos elencados.

Reportagem – Ana Maria Devides

Colaborou – Denny Siviero