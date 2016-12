Liminar anima grupo de Pedrinho, que espera decisão favorável

Liminares concedidas pelo ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, animaram o grupo de Pedrinho Eliseu na última quinta-feira (22). Isso porque em...

Liminares concedidas pelo ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, animaram o grupo de Pedrinho Eliseu na última quinta-feira (22). Isso porque em casos parecidos com o dele, em que os mais votados para prefeito em diversas cidades acabaram tendo decisões monocráticas desfavoráveis – assim como ocorreu com o ararense – os indeferidos entraram com liminares no TSE e tiveram, no decorrer da semana, decisões de Gilmar Mendes determinando que eles, mesmo derrotados no TSE, esperem decisão final do STF (Supremo Tribunal Federal) ocupando os cargos de prefeito nas respectivas cidades.

Ainda na noite de sexta-feira correligionários de Pedrinho aguardavam uma possível publicação de liminar sobre seu caso especificamente. Como isso não tinha ocorrido até o fechamento desta página, o próprio Pedrinho preferiu não se pronunciar.

Uma das liminares, por exemplo, já havia sido concedida na quinta-feira (22) ao mais votado para prefeito na cidade mineira de Timóteo. Assim como no caso de Pedrinho, o mais votado naquela cidade teve como relator de seu caso o ministro Herman Benjamin. Tanto para Pedrinho como para o mais votado de Timóteo, Geraldo Hilário Torres (PP), Benjamin indeferiu os pedidos de registro em decisão monocrática, após o Plenário do TSE entender que ambos eram inelegíveis nas eleições desse ano.

Como o caso de Pedrinho e do candidato a prefeito mais votado na cidade mineira de Timóteo, cerca de outros 80 casos também estão na mesma situação e já entraram com pedidos de liminar no TSE, para que se aguarde o STF (Supremo Tribunal Federal) julgar caso parecido que está enroscado há anos na corte máxima.

No caso de Timóteo houve Pedido de tutela de urgência exatamente pelo registro de candidatura ao cargo de prefeito indeferido. Isso ocorre porque o Código de Processo Civil prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Além disso se prevê que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso dele o TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais) deferiu o registro, por entender que, apesar de ser possível a retroatividade da LC nº 135/2010, o termo final da inelegibilidade ocorreu depois da data da eleição, mas antes da data da diplomação.

Mesmo assim, em decisão monocrática, o relator Ministro Luiz Fux entendeu que as mudanças na Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010), que aumentaram os prazos de inelegibilidade para oito anos, poderiam se aplicar também a fatos anteriores, não havendo ofensa à coisa julgada. Fux entendeu que o candidato estava inelegível na data das eleições

Assim como Pedrinho, o candidato a prefeito de Timóteo foi condenado ao prazo de inelegibilidade de três anos contados da eleição de 2008, mas agora, nas eleições de 2016, Fux aplicou a recente jurisprudência do TSE e entendeu possível, sem ofensa à coisa julgada, à segurança jurídica e ao princípio geral de direito ne bis in idem, a aplicação do novo prazo de oito anos de inelegibilidade.

Contudo Gilmar Mendes cita ser “prudente aguardar a decisão do Plenário do STF sobre o caso concreto, pois, além de existirem diversos votos favoráveis à tese do candidato, a não concessão de eficácia suspensiva neste momento poderá acarretar realização de eleições suplementares possivelmente desnecessárias, caso o STF decida favoravelmente ao candidato eleito”.

Mesmo assim o presidente do TSE explica que a decisão “não tem conteúdo de irreversibilidade”. Ou seja, a liminar se sustenta até a decisão do caso no STF. Se o Supremo decidir contrariamente à tese do candidato, serão adotados os procedimentos para a realização de eleições suplementares.