Limeirense tenta apoio em Araras a ‘trem metropolitano’

O vice-prefeito de Limeira, Júlio César Pereira dos Santos, esteve na sessão da Câmara de Araras, na semana passada, para pedir apoio aos vereadores ararenses na tentativa de implantar malha de trem metropolitano até a cidade de Limeira. Já existe projeto do governo do Estado de São Paulo para implantar um trem de média velocidade, mas a previsão é de malha ferroviária de passageiros apenas de São Paulo a Americana.

O vice-prefeito chegou a citar que está pleiteando a vinda do trem para beneficiar toda a região, incluindo Araras. Ainda assim, mesmo que ainda se pleiteie uma eventual vinda do trem a Limeira, essa hipótese não se estende a Araras ou demais cidades. “Estamos percorrendo as cidades regionais, para o trem que chegará com certeza até Americana, que ele possa chegar até a cidade de Limeira. Isso beneficiará toda a nossa região”, aponta Santos.

Ainda debatendo sobre o assunto, alguns vereadores ararenses chegaram a citar projeto do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), mas na verdade o projeto debatido trata de trens de velocidade média – o projeto é intitulado pelo governo estadual como “trem intercidades”.

O vice-prefeito limeirense ainda destacou que a visita dele visava justamente essa colaboração regional, mas não chegou a detalhar se há qualquer sinalização positiva quanto ao pleito junto ao governo do Estado.

De fato ainda não houve explícita demonstração estadual de que o pedido seja atendido. Isso porque o projeto tem um custo considerado extremamente elevado – a cada quilômetro de linha o custo passa de milhões. Além disso o próprio governo estadual explicou que a ideia do trem é atender o traçado entre São Paulo e Campinas, inicialmente, devido a atual demanda de passageiros.

O assunto não é novo, e a implantação do trem intercidades em São Paulo vem sendo debatido desde o início da década – em 2012 havia promessa de que o trecho entre São Paulo e Sorocaba estaria pronto em 2017, mas até hoje não há sinais de que essa linha seja colocada em prática.

Ainda em maio uma Frente Parlamentar formada por políticos de Limeira pediu a inclusão da cidade vizinha na rota do trem. Na Assembleia Legislativa o grupo de vereadores daquela cidade visitou diversos gabinetes em São Paulo, mas também não houve qualquer sinalização de que a demanda será atendida.

Em reunião da comitiva com o deputado estadual João Caramez (PSDB), presidente da Frente Parlamentar em Prol do Transporte Metroferroviário, este até teria declarado “apoio ao pleito limeirense”, mas mais uma vez não houve promessa efetiva de mudança no projeto original.

Apesar do governo estadual não sinalizar com possíveis mudanças no projeto original, ele garante que o projeto do Trem Intercidades já está em andamento – em trecho que ligará São Paulo a Campinas e Americana. Em março desse ano o governo esperava que esse trecho fosse incluído no programa de concessões da União – a garantia foi dada pelo presidente Michel Temer (PMDB) há cerca de três meses ao secretário de Transportes Metropolitanos do Estado, Clodoaldo Pelissioni. O projeto é avaliado em cerca de US$5 bilhões, a receber financiamento do BNDES.

Para que o Trem Intercidades saia do papel é esperado que o Governo Federal ceda a faixa de domínio do transporte de cargas – este era um dos entraves para a viabilidade do Trem Intercidades.

O trem intercidades terá um trajeto de cerca de 150 quilômetros. Se colocado em prática, contará com nove estações e com expectativa de atender até 60 mil passageiros por dia. Já o projeto completo ainda prevê que haverá estações ligando São Paulo a Santos, Sorocaba e Pindamonhangaba, em um total de 431 km de percurso. Contudo nenhuma obra foi iniciada.

Projeto de trens intercidades

O projeto denominado Trens intercidades no Estado de São Paulo prevê linhas ferroviárias, de passageiros e de cargas, ligando São Paulo à região de Campinas, ao litoral Sul do Estado e ao Vale do Paraíba (que sedia cidades como São José dos Campos e Taubaté). Hoje ele estipula que haja obras que que exista linha de trem ligando São Paulo, Campinas e Americana (não incluindo Limeira neste projeto original).

Todo o projeto trens intercidades contempla mais de 450 quilômetros de vias, a um custo de R$ 21 bilhões, por meio de concessão em PPP (Parceria Público Privada). O trecho definido pelo Governo do Estado para dar início ao projeto (entre São Paulo e Americana) tem 135 quilômetros e custo de R$ 5,4 bilhões, com uma demanda prevista de 60 mil passageiros por dia.