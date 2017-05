Lideranças de Araras defendem reformas nas regras partidárias

Pelo menos em sua maioria, os líderes dos principais partidos políticos de Araras têm se posicionado a favor de uma reforma política a ser...

Pelo menos em sua maioria, os líderes dos principais partidos políticos de Araras têm se posicionado a favor de uma reforma política a ser implantada no Brasil. Tribuna ouviu os maiores partidos de Araras por meio de suas lideranças – foram ouvidos nomes dos cinco maiores partidos de Araras em número de filiados – segundo dados do TSE de 2016.

Os presidentes do PMDB, Carlos Cerri; do PSDB, Carleto Denardi; do PTB, João Roberto Santo Corrochel – Bonezão; do PT, Vanderlei Nascimento; e o vice-presidente do DEM, Rubens Franco Junior, se mostraram a favor de mudanças no sistema político vigente. Há quase unanimidade entre eles de que as atuais coligações e sistema de escolha para deputados e vereadores é feito de forma distorcida. Isso porque, pelo sistema de quociente eleitoral e coligações, nem sempre os necessariamente mais votados são eleitos.

O presidente do PSDB de Araras, Carleto Denardi, esclarece que o partido não fechou questão no assunto e que seu posicionamento é majoritariamente pessoal. Carleto defende o voto distrital puro, ou seja, vence quem tiver mais votos em um distrito. Por exemplo, divide-se o estado de São Paulo em vários distritos eleitorais. E somente dentro desse distrito o eleitor escolhe os candidatos. Para isso, cada distrito tem um determinado número de vagas na Assembléia Legislativa – ou Câmara.

O presidente do PTB, o Bonezão, é outro a defender o voto distrital. “Nesse modelo nenhuma região ficaria sem representantes. Dessa forma, poderíamos sonhar em termos um deputado estadual de Araras e até um federal. Ainda assim o PTB ainda não fechou posição no assunto.

Carlos Cerri, que preside o PMDB em Araras, é outro a defender o modelo de voto distrital. “Sou favorável a se eleger o mais votado”, pontua o peemedebista. Para Cerri, o sistema de coligações para campanhas a vereador e deputados também é problemático. “Sou favorável em coligação somente a prefeito”, cita, admitindo esse tipo de coligação a governador e presidente da República.

Já o presidente do PT de Araras, Vanderlei Nascimento, entende que para mudanças existe a necessidade da instalação de uma Constituinte exclusiva para a reforma política. “Ela não pode ser implementada às pressas e há medidas que levam mais tempo para serem concretizadas”, pontua ele. Vanderlei é o único ouvido a apostar na lista fechada, “desde que esse método se consolide como mais severo a fidelidade partidária”, esclarece. “O parlamentar deverá seguir o programa que foi aprovado pelo partido e consolidado nas urnas”, emenda. Nascimento defende o fim das coligações para eleição parlamentar.

O vice-presidente do DEM, Rubens Franco Junior, foi o ouvido da legenda – a pedido do próprio presidente Claudio Armelin. “Minha preferência, na realidade, é exatamente esta: que haja coerência no novo sistema político”. Franco Junior defende que “a reforma é necessária e está sendo exigida pela sociedade” e não vê com simpatia a lista fechada: “não é um bom caminho. Os eleitores têm o direito de escolher nominalmente seus candidatos”, pondera ele.

O prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB) também foi convidado a opinar sobre o assunto, mas Tribuna não obteve retorno sobre possível posicionamento do chefe do Executivo. O PSD também foi chamado a se posicionar, mas o presidente da legenda, Paulinho Nascimento, não retornou os contatos feitos pela Tribuna.

Lideranças de Araras sobre a reforma política:

Vanderlei Nascimento/PT

• Instalação de uma Constituinte exclusiva para a reforma política

• Necessidade dessa e de outras reformas (mas não vê possibilidade de se avançar “diante de um governo ilegítimo e um Congresso maculado de denúncias e interesses escusos”)

• A favor do financiamento público de campanha; contra doações de empresas

• Aposta na lista fechada pela fidelidade partidária (“parlamentar deve seguir o programa aprovado pelo partido e consolidado nas urnas”); mas vê risco da partidarização do processo, o que seria ruim

• Reforma deve aumentar a democracia direta e participativa da sociedade

• Acabar com as coligações para eleição parlamentar

Rubens Franco Junior/DEM

• Buscar um consenso para garantir clareza à sociedade e que corresponda à vontade do eleitor

• Cobra coerência no novo sistema político: o atual sistema está defasado

• A reforma é necessária e está sendo exigida pela sociedade

• Lista fechada não é um bom caminho

• Eleitores devem escolher nominalmente seus candidatos

• Os candidatos devem ter a obrigação de enfrentar a sociedade com transparência na busca pela aprovação.

Bonezão Corrochel/PTB

• Preferência para o voto distrital – nenhuma região ficaria sem representantes

• Totalmente contrário à lista fechada e entende que esse sistema iria beneficiar diretamente os caciques eleitorais, “pois as listas seriam elaboradas pelos presidentes dos partidos”

• É contra atual modelo e lembra que a própria esposa e hoje vereadora Regina Corrochel foi a quinta mais votada em 2008 e não ocupou uma cadeira na Câmara, bem como Pedro Eliseu Sobrinho e Marcelo Fachini, estes bem votados e não eleitos em 2012

• Os mais votados têm que ser eleitos diretamente, independente de partido ou coligação – o chamado ‘distritão’

• Quer debate sobre a possibilidade do fim da reeleição para o Poder Executivo

Carlos Cerri/PMDB

• É contrário à chamada lista fechada

• Vê como interessante se acabar com as coligações para eleição parlamentar

• É favorável a se eleger o mais votado, independentemente de legenda partidária

• Defende as coligações somente para campanhas majoritárias, ou seja, para prefeito, vereador e presidente da República

• Eleitores devem escolher nominalmente seus candidatos

• Simpatiza com o voto distrital e com o chamado distritão – os mais votados têm que ser eleitos diretamente, independente de partido ou coligação

Carleto Denardi/PSDB

• Defende o voto distrital, ou seja, vence quem tiver mais votos em um distrito

• É contra o sistema de lista fechada – crê que ela não funcionaria no Brasil

• Entende que a lista fechada favoreceria os chamados ‘caciques’ eleitorais, ou seja, líderes de partidos

• Defende que há necessidade de reforma política no país

• É a favor de se eliminar as coligações, que acabam favorecendo os chamados ‘partidos de aluguel’

• Entende que até no atual modelo as coligações para eleições parlamentares não são boas